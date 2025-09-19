⚠️ Минусы ИИС: о чем важно знать перед открытием счета

🔒 1. Долгий срок «заморозки» средств
Старые ИИС (1 и 2 типа): Минимальный срок — 3 года. Если закрыть счет раньше — вы теряете все налоговые льготы и должны вернуть государству ранее полученные вычеты. Пени тоже нужно будет заплатить.
· Новый ИИС-3: Срок владения увеличен до 10 лет (с поэтапным увеличением). Это огромный горизонт, в течение которого вы не сможете свободно распоряжаться деньгами без потери льгот. В зачет идет полный год владения. Не календарный.
🚫 2. Невозможность покупки иностранных активов
С февраля 2024 года на все типы ИИС (старые и новые) действует запрет на покупку иностранных ценных бумаг. Можно только продавать те, что были куплены ранее.
📉 3. Лимиты на налоговые вычеты
· Вычет на взнос (тип А): Максимум 52 000 ₽ в год (или 88 000 ₽ для доходов по ставке 22%). Для крупных инвесторов это капля в море. За календарный год, в котором закрываете ИИС-3, вычет на взнос не получите.
· Вычет на доход (тип Б): На новом ИИС-3 есть лимит — не более 30 млн ₽ дохода, освобожденного от налога в год. Можно оформить только один раз при закрытии счета с соблюдением срока владения ИИС-3
💸 4. Запрет на вывод средств
· Со старых ИИС нельзя выводить деньги без полного закрытия счета и потери льгот.
· На ИИС-3 разрешили вывод без потери льгот, но только на дорогостоящее лечение. Для других целей — все так же нельзя.
📑 5. Необходимость дохода
· Нужен официальный доход. Чтобы получать вычеты (кроме вычета на доход при закрытии), вам нужен доход, с которого вы платите НДФЛ. Безработные, студенты или предприниматели на УСН/патенте не смогут воспользоваться вычетом на взнос.
💳 6. Можно иметь только один тип счета
Пока у вас открыт «старый» ИИС, вы не можете открыть новый ИИС-3. Придется сначала закрыть старый или трансформировать.
🤔 7. Налог на дивиденды
Дивиденды по акциям на любом ИИС всегда облагаются НДФЛ. Брокер удерживает налог автоматически. Это единственный платеж, который нельзя избежать с помощью ИИС.
🛡8. Добровольная система страхования от банкротства брокера или УК. Брокеры или УК, которые откажутся принимать участие в страховании, обязаны сообщать клиентам об отсутствии такой страховки. Сумма в размере 1,4 млн руб. по каждому банкроту. Если несколько ИИС-3 у одного брокера или УК, то сумма делится пропорционально.
Кому ИИС может не подойти?
· Трейдерам, которые часто выводят прибыль.
· Инвесторам, которые хотят покупать иностранные активы.
· Тем, у кого нет официального дохода с уплаченным НДФЛ, получат только вычет на доход при закрытии ИИС.
· Тем, кто не уверен, что не заберет деньги в течение 3-10 лет.
· Крупным инвесторам, которых не устраивают лимиты на вычеты.
Вывод: ИИС — мощный инструмент, но он требует долгосрочных обязательств и подходит не всем. Взвесьте все минусы, прежде чем открывать счет.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию