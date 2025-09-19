⚠️ Минусы ИИС: о чем важно знать перед открытием счета

📉 3. Лимиты на налоговые вычеты

· Вычет на взнос (тип А): Максимум 52 000 ₽ в год (или 88 000 ₽ для доходов по ставке 22%). Для крупных инвесторов это капля в море. За календарный год, в котором закрываете ИИС-3, вычет на взнос не получите.

· Вычет на доход (тип Б): На новом ИИС-3 есть лимит — не более 30 млн ₽ дохода, освобожденного от налога в год. Можно оформить только один раз при закрытии счета с соблюдением срока владения ИИС-3