ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Ирина Кузнецова
Индивидуальный инвестиционный счет

⚠️ Минусы ИИС: о чем важно знать перед открытием счета

Индивидуальный инвестиционный счет — это не только про налоговые вычеты и прибыль. У него есть серьезные ограничения, которые могут перевесить все преимущества. Собрала главные минусы ИИС (особенно актуально для новой версии — ИИС-3).

🔒 1. Долгий срок «заморозки» средств

  • Старые ИИС (1 и 2 типа): Минимальный срок — 3 года. Если закрыть счет раньше — вы теряете все налоговые льготы и должны вернуть государству ранее полученные вычеты. Пени тоже нужно будет заплатить.

·        Новый ИИС-3: Срок владения увеличен до 10 лет (с поэтапным увеличением). Это огромный горизонт, в течение которого вы не сможете свободно распоряжаться деньгами без потери льгот. В зачет идет полный год владения. Не календарный.

🚫 2. Невозможность покупки иностранных активов

С февраля 2024 года на все типы ИИС (старые и новые) действует запрет на покупку иностранных ценных бумаг. Можно только продавать те, что были куплены ранее.

📉 3. Лимиты на налоговые вычеты

·        Вычет на взнос (тип А): Максимум 52 000 ₽ в год (или 88 000 ₽ для доходов по ставке 22%).  Для крупных инвесторов это капля в море. За календарный год, в котором закрываете ИИС-3, вычет на взнос не получите.

·        Вычет на доход (тип Б): На новом ИИС-3 есть лимит — не более 30 млн ₽ дохода, освобожденного от налога в год. Можно оформить только один раз при закрытии счета с соблюдением срока владения ИИС-3

💸 4. Запрет на вывод средств  

·        Со старых ИИС нельзя выводить деньги без полного закрытия счета и потери льгот.

·        На ИИС-3 разрешили вывод без потери льгот, но только на дорогостоящее лечение. Для других целей — все так же нельзя.

📑 5. Необходимость дохода

·        Нужен официальный доход. Чтобы получать вычеты (кроме вычета на доход при закрытии), вам нужен доход, с которого вы платите НДФЛ. Безработные, студенты или предприниматели на УСН/патенте не смогут воспользоваться вычетом на взнос.

💳 6. Можно иметь только один тип счета

Пока у вас открыт «старый» ИИС, вы не можете открыть новый ИИС-3. Придется сначала закрыть старый или трансформировать.

🤔 7. Налог на дивиденды

Дивиденды по акциям на любом ИИС всегда облагаются НДФЛ. Брокер удерживает налог автоматически. Это единственный платеж, который нельзя избежать с помощью ИИС.

🛡8. Добровольная система страхования от банкротства брокера или УК. Брокеры или УК, которые откажутся принимать участие в страховании, обязаны сообщать клиентам об отсутствии такой страховки. Сумма в размере 1,4 млн руб. по каждому банкроту.  Если несколько ИИС-3 у одного брокера или УК, то сумма делится пропорционально.

Кому ИИС может не подойти?

·        Трейдерам, которые часто выводят прибыль.

·        Инвесторам, которые хотят покупать иностранные активы.

·        Тем, у кого нет официального дохода с уплаченным НДФЛ, получат только вычет на доход при закрытии ИИС.

·        Тем, кто не уверен, что не заберет деньги в течение 3-10 лет.

·        Крупным инвесторам, которых не устраивают лимиты на вычеты.

Вывод: ИИС — мощный инструмент, но он требует долгосрочных обязательств и подходит не всем. Взвесьте все минусы, прежде чем открывать счет.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.      

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

12 подписчиков28 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы