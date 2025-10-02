💰 Инвестируем с умом: Влить все разом или капать по чуть-чуть?

🗓️ Вариант 1: Единая покупка раз в месяц

Суть: Вы в начале или конце месяца покупаете акции на всю запланированную сумму.

Плюсы ✅

· Простота и скорость: Один раз потратил 5 минут — и свободен. Не нужно постоянно следить за графиками и выставлять заявки.

· Максимальное время "в рынке": Исторически рынки растут. Чем раньше ваши деньги окажутся в акциях, тем дольше они работают на вас

Минусы ❌

· Риск купить "на пике": Есть шанс совершить покупку в день, когда рынок находится на локальном максимуме. Психологически сложно наблюдать, как купленные акции сразу уходят в минус.