Ирина Кузнецова
Инвестиции

💰 Инвестируем с умом: Влить все разом или капать по чуть-чуть?

Привет, друзья! 👋 Сегодня разберу частую дилемму: вы решили ежемесячно откладывать на акции определенную сумму. Как лучше покупать?

Вариант А: Купить один раз в месяц на всю сумму.
Вариант Б: Разделить сумму на 2-4 части и покупать несколько раз в месяц.

Посмотрим, что говорят стратегия и психология.

🗓️ Вариант 1: Единая покупка раз в месяц

Суть: Вы в начале или конце месяца покупаете акции на всю запланированную сумму.

Плюсы ✅

·        Простота и скорость: Один раз потратил 5 минут — и свободен. Не нужно постоянно следить за графиками и выставлять заявки.

·        Максимальное время "в рынке": Исторически рынки растут. Чем раньше ваши деньги окажутся в акциях, тем дольше они работают на вас

Минусы ❌

·        Риск купить "на пике": Есть шанс совершить покупку в день, когда рынок находится на локальном максимуме. Психологически сложно наблюдать, как купленные акции сразу уходят в минус.

⏳ Вариант 2: Покупка частями несколько раз в месяц

Суть: Вы разбиваете сумму на 2-4 части и покупаете, например, каждую неделю. Это частный случай стратегии "Усреднение".

Плюсы ✅

·        Сглаживание цены: Вы не пытаетесь угадать нижнюю точку. Покупая регулярно, вы автоматически приобретаете акции и по высоким, и по низким ценам, усредняя свою стоимость входа.

·        Снижение стресса: Если после первой покупки цена пошла вниз, вы не паникуете, а думаете: "Отлично, следующую партию куплю дешевле!". Это очень дисциплинирует и убирает эмоции.

·        Гибкость: У вас есть возможность чуть подождать с очередной покупкой, если рынок явно перегрет и начал корректироваться.

Минусы ❌

·        Немного больше времени: Нужно несколько раз в месяц заходить в приложение и совершать сделки.

·        Меньшее время "в рынке": Часть ваших денег будет лежать на счете без дела в ожидании следующей покупки и "простаивать".

🤔 Так что же выбрать? Вердикт

Для подавляющего большинства частных инвесторов, особенно начинающих, ВТОРОЙ ВАРИАНТ (покупка частями) является более выигрышной стратегией.

Почему?

Главный враг инвестора — не рынок, а его собственные эмоции. Стратегия усреднения помогает их обуздать. Она защищает от главной ошибки — панической продажи после одной неудачной покупки на самой вершине.

Вы не пытаетесь предсказать рынок, вы системно ему следуете. Это надежный путь к долгосрочному результату без лишних нервов.

Кому подойдет Вариант 1 (покупка раз в месяц)?
Опытным инвесторам с крепкими нервами, которые не боятся краткосрочных просадок и уверены в своем долгосрочном выборе.

Вывод

Не усложняйте. Если вы только начинаете свой путь или цените свое спокойствие — разбивайте сумму на несколько частей и покупайте в разные дни месяца. Это самый надежный способ построить капитал без лишнего стресса. 📈

Для себя выбрала второй вариант. Мне так спокойней. Хотя еще сложно себя контролировать. Ждать и догонять – самое сложное. А тут приходится и то и другое делать одновременно.

Информации об авторе

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков34 поста

