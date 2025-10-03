💣 Риски облигаций: тихие убийцы вашей доходности

Вот главные риски и инструкция по выживанию. 🛡
❗️ Какие бывают риски?
1. 📈 Процентный риск (или риск рыночной стоимости)
o Это главный риск, и он работает в ОБЕ стороны.
🤯 Когда ставка ЦБ РАСТЕТ: цены на уже выпущенные облигации с более низким купоном — падают. Новые облигации выпускают с более высокой доходностью, и ваши старые бумаги становятся менее привлекательными.
🤩 Когда ставка ЦБ ПАДАЕТ: это лучшая новость для владельцев старых облигаций! Их бумаги с высокими купонами становятся «золотыми», и их рыночная цена начинает расти. Новые выпуски будут с более низким процентом, и все захотят купить ваши доходные активы. Точнее так должно быть. Но сейчас мы видим другое. Облигации перекуплены, поэтому цена на них падает.
2. 💸 Кредитный риск (риск дефолта)
o Эмитент (тот, кто выпустил облигацию) не сможет выплатить вам купоны или вернуть номинал в срок. Это самый опасный риск.
o Чем менее надежен эмитент, тем выше доходность, которую он предлагает в качестве компенсации (премия за риск).
3. 📉 Риск ликвидности
o Вы не можете быстро продать нужное количество облигаций по справедливой цене. По «голубым фишкам» (ОФЗ, облигации крупнейших компаний) ликвидность высокая, а по региональным или малоизвестным корпоративным бондам — может быть близка к нулю.
4. 🔁 Реинвестиционный риск
o Вы получаете купонные выплаты, но не можете реинвестировать их под ту же доходность, так как ставки на рынке упали. Этот риск особенно актуален в цикле снижения ставки ЦБ!
🛡 Ваш план по снижению рисков (практические советы)
1. Против процентного риска:
o Дюрация — ваш лучший друг. Дюрация показывает среднее время, за которое вы вернете свои деньги. Чем она короче, тем меньше бумага реагирует на скачки ставки. Покупайте бумаги с длинной дюрацией (но помните о риске, если ставка вдруг пойдет вверх).
o Стратегия «Лестница облигаций». Покупайте бумаги с разными сроками погашения. Это сглаживает риск и позволяет гибко реинвестировать средства при любом движении ставки.
2. Против кредитного риска:
o Делите портфель между ОФЗ, надежными корпоративными (голубые фишки) и лишь небольшую часть — в более рискованные высокодоходные бумаги.
o Изучайте рейтинги. Смотрите кредитные рейтинги эмитентов от ACRA, Эксперт РА и др. Но не слепо доверяйте, а используйте как один из фильтров.
3. Против риска ликвидности:
o Покупайте «широкие» бумаги. Старайтесь выбирать облигации, входящие в основные биржевые индексы (например, Индекс МосБиржи полной доходности), или бумаги крупнейших эмитентов. По ним всегда есть спрос и предложение.
4. Против реинвестиционного риска:
o Используйте стратегию «Лестницы» (см. выше). Она же помогает и здесь, так как вы постоянно реинвестируете часть средств по текущим рыночным ставкам.
o Рассмотрите облигации с амортизацией долга (когда номинал возвращают частями). Это дает больше денег для реинвестирования в моменте.
Движение ставки ЦБ — наш главный ориентир. Но на сегодня эффект от снижения ставки для меня очень неожиданный.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм
Комментарии4
везде одни риски, как жить то?? жаль, миллиарда нет, рискнула бы с удовольствием😀