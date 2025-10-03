💣 Риски облигаций: тихие убийцы вашей доходности

4. 🔁 Реинвестиционный риск

o Вы получаете купонные выплаты, но не можете реинвестировать их под ту же доходность, так как ставки на рынке упали. Этот риск особенно актуален в цикле снижения ставки ЦБ!



🛡 Ваш план по снижению рисков (практические советы)

1. Против процентного риска:

o Дюрация — ваш лучший друг. Дюрация показывает среднее время, за которое вы вернете свои деньги. Чем она короче, тем меньше бумага реагирует на скачки ставки. Покупайте бумаги с длинной дюрацией (но помните о риске, если ставка вдруг пойдет вверх).

o Стратегия «Лестница облигаций». Покупайте бумаги с разными сроками погашения. Это сглаживает риск и позволяет гибко реинвестировать средства при любом движении ставки.

2. Против кредитного риска:

o Делите портфель между ОФЗ, надежными корпоративными (голубые фишки) и лишь небольшую часть — в более рискованные высокодоходные бумаги.

o Изучайте рейтинги. Смотрите кредитные рейтинги эмитентов от ACRA, Эксперт РА и др. Но не слепо доверяйте, а используйте как один из фильтров.

3. Против риска ликвидности:

o Покупайте «широкие» бумаги. Старайтесь выбирать облигации, входящие в основные биржевые индексы (например, Индекс МосБиржи полной доходности), или бумаги крупнейших эмитентов. По ним всегда есть спрос и предложение.

4. Против реинвестиционного риска:

o Используйте стратегию «Лестницы» (см. выше). Она же помогает и здесь, так как вы постоянно реинвестируете часть средств по текущим рыночным ставкам.

o Рассмотрите облигации с амортизацией долга (когда номинал возвращают частями). Это дает больше денег для реинвестирования в моменте.

Движение ставки ЦБ — наш главный ориентир. Но на сегодня эффект от снижения ставки для меня очень неожиданный.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм