ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💣 Риски облигаций: тихие убийцы вашей доходности

Привет, друзья! Сегодня разберу важнейшую тему, которую многие упускают, покупая облигации. Миф о том, что облигации — это «всегда надежно и почти как вклад». Да, они зачастую менее рискованны, чем акции, но и здесь нас подстерегают ловушки.

Вот главные риски и инструкция по выживанию. 🛡

❗️ Какие бывают риски?

1.  📈 Процентный риск (или риск рыночной стоимости)

o  Это главный риск, и он работает в ОБЕ стороны.

🤯 Когда ставка ЦБ РАСТЕТ: цены на уже выпущенные облигации с более низким купоном — падают. Новые облигации выпускают с более высокой доходностью, и ваши старые бумаги становятся менее привлекательными.

🤩 Когда ставка ЦБ ПАДАЕТ: это лучшая новость для владельцев старых облигаций! Их бумаги с высокими купонами становятся «золотыми», и их рыночная цена начинает расти. Новые выпуски будут с более низким процентом, и все захотят купить ваши доходные активы. Точнее так должно быть. Но сейчас мы видим другое. Облигации перекуплены, поэтому цена на них падает.

2.  💸 Кредитный риск (риск дефолта)

o  Эмитент (тот, кто выпустил облигацию) не сможет выплатить вам купоны или вернуть номинал в срок. Это самый опасный риск.

o  Чем менее надежен эмитент, тем выше доходность, которую он предлагает в качестве компенсации (премия за риск).

3.  📉 Риск ликвидности

o  Вы не можете быстро продать нужное количество облигаций по справедливой цене. По «голубым фишкам» (ОФЗ, облигации крупнейших компаний) ликвидность высокая, а по региональным или малоизвестным корпоративным бондам — может быть близка к нулю.

4.  🔁 Реинвестиционный риск

o  Вы получаете купонные выплаты, но не можете реинвестировать их под ту же доходность, так как ставки на рынке упали. Этот риск особенно актуален в цикле снижения ставки ЦБ!

🛡 Ваш план по снижению рисков (практические советы)

1.  Против процентного риска:

o  Дюрация — ваш лучший друг. Дюрация показывает среднее время, за которое вы вернете свои деньги. Чем она короче, тем меньше бумага реагирует на скачки ставки. Покупайте бумаги с длинной дюрацией (но помните о риске, если ставка вдруг пойдет вверх).

o  Стратегия «Лестница облигаций». Покупайте бумаги с разными сроками погашения. Это сглаживает риск и позволяет гибко реинвестировать средства при любом движении ставки.

2.  Против кредитного риска:

o  Делите портфель между ОФЗ, надежными корпоративными (голубые фишки) и лишь небольшую часть — в более рискованные высокодоходные бумаги.

o  Изучайте рейтинги. Смотрите кредитные рейтинги эмитентов от ACRA, Эксперт РА и др. Но не слепо доверяйте, а используйте как один из фильтров.

3.  Против риска ликвидности:

o  Покупайте «широкие» бумаги. Старайтесь выбирать облигации, входящие в основные биржевые индексы (например, Индекс МосБиржи полной доходности), или бумаги крупнейших эмитентов. По ним всегда есть спрос и предложение.

4.  Против реинвестиционного риска:

o  Используйте стратегию «Лестницы» (см. выше). Она же помогает и здесь, так как вы постоянно реинвестируете часть средств по текущим рыночным ставкам.

o  Рассмотрите облигации с амортизацией долга (когда номинал возвращают частями). Это дает больше денег для реинвестирования в моменте.

 Движение ставки ЦБ — наш главный ориентир. Но на сегодня эффект от снижения ставки для меня очень неожиданный.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

4
Главная Тарифы