🚀 SBMM: Новый сберегательный счет? Или что-то лучше?

Кому подойдет?

• Консерваторам: Кто не любит риски, но хочет получать доход выше депозита.

• Новичкам: Идеальный старт для первых инвестиций.

• Опытным инвесторам: Чтобы хранить «подушку безопасности» или временно свободные деньги между сделками. Это мой вариант.

Что внутри и как это работает?

• Стратегия: Фонд следует за ставкой RUONIA — это средняя ставка, по которой крупные банки дают друг другу деньги в долг на один день. Она почти всегда равна ключевой ставке ЦБ.

• Суть: Фонд — это мощный финансовый аппарат, который постоянно заключает эти короткие сделки, реинвестируя доход.

• Надежность: 100% активов фонда находятся в инструментах денежного рынка. Риски здесь минимальны.