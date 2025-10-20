🚀 SBMM: Новый сберегательный счет? Или что-то лучше?

Как работает?
1. SBMM заключает сделку РЕПО с Центральным контрагентом, продавая ему ценные бумаги и получая за них деньги.
2. Через оговорённый срок фонд выкупает бумаги обратно по заранее установленной цене.
3. Разница между ценой продажи и ценой выкупа может приносить фонду доход, который коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.
Кому подойдет?
• Консерваторам: Кто не любит риски, но хочет получать доход выше депозита.
• Новичкам: Идеальный старт для первых инвестиций.
• Опытным инвесторам: Чтобы хранить «подушку безопасности» или временно свободные деньги между сделками. Это мой вариант.
Что внутри и как это работает?
• Стратегия: Фонд следует за ставкой RUONIA — это средняя ставка, по которой крупные банки дают друг другу деньги в долг на один день. Она почти всегда равна ключевой ставке ЦБ.
• Суть: Фонд — это мощный финансовый аппарат, который постоянно заключает эти короткие сделки, реинвестируя доход.
• Надежность: 100% активов фонда находятся в инструментах денежного рынка. Риски здесь минимальны.
Фонд обещает 📈
• Доходность за 1 год: от + 15.3% до +18,1%
• Стоимость пая на 17.10.2025: 16,961 ₽
• Низкий порог входа: Можно купить от 1 пая.
• Мгновенная ликвидность: Покупается и продается в любой торговый день, как акция. Вывести можно на следующий день.
Посмотрела график стоимости пая – впечатляет. Реально 🚀.
Почему это выгодно?
Одна из главных фишек — низкие затраты:
• Общие расходы: не более 0,299% годовых.
• Уже учтены в стоимости пая, ничего отдельно платить не нужно.
Налоги:
При владении паями более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ (до 3 млн рублей дохода в год). На ИИС еще можно купить, но не нашла для себя выгоды в этом.
Перспективы:
ЦБ сейчас как канатоходец - балансирует на вершине, а нам, простым смертным, не дано предугадать, как кости лягут. Поэтому предпочитаю держать наличность поближе, но и заработать на этом немного.
Пай покупается как обычная акция. Лимитная заявка позволяет купить без комиссии тем, у кого брокер — Сбер.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
