ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

🚀 SBMM: Новый сберегательный счет? Или что-то лучше?

Всем привет! 👋 Когда на рынке турбулентность, а ставки по вкладам уже не радуют, хочется найти тихую гавань для денег. Речь веду о БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный» с тикером SBMM.

Как работает?

1.  SBMM заключает сделку РЕПО с Центральным контрагентом, продавая ему ценные бумаги и получая за них деньги.

2.  Через оговорённый срок фонд выкупает бумаги обратно по заранее установленной цене.

3.  Разница между ценой продажи и ценой выкупа может приносить фонду доход, который коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.

Кому подойдет?

•  Консерваторам: Кто не любит риски, но хочет получать доход выше депозита.

•  Новичкам: Идеальный старт для первых инвестиций.

•  Опытным инвесторам: Чтобы хранить «подушку безопасности» или временно свободные деньги между сделками. Это мой вариант.

Что внутри и как это работает?

•  Стратегия: Фонд следует за ставкой RUONIA — это средняя ставка, по которой крупные банки дают друг другу деньги в долг на один день. Она почти всегда равна ключевой ставке ЦБ.

•  Суть: Фонд — это мощный финансовый аппарат, который постоянно заключает эти короткие сделки, реинвестируя доход.

•  Надежность: 100% активов фонда находятся в инструментах денежного рынка. Риски здесь минимальны.

Фонд обещает 📈

•  Доходность за 1 год: от + 15.3% до +18,1%

•  Стоимость пая на 17.10.2025: 16,961 ₽

•  Низкий порог входа: Можно купить от 1 пая.

•  Мгновенная ликвидность: Покупается и продается в любой торговый день, как акция. Вывести можно на следующий день.

Посмотрела график стоимости пая – впечатляет. Реально 🚀.

Почему это выгодно?

Одна из главных фишек — низкие затраты:

•  Общие расходы: не более 0,299% годовых.

•  Уже учтены в стоимости пая, ничего отдельно платить не нужно.

Налоги:

При владении паями более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ (до 3 млн рублей дохода в год). На ИИС еще можно купить, но не нашла для себя выгоды в этом.

Перспективы:

ЦБ сейчас как канатоходец - балансирует на вершине, а нам, простым смертным, не дано предугадать, как кости лягут. Поэтому предпочитаю держать наличность поближе, но и заработать на этом немного. 

   Пай покупается как обычная акция. Лимитная заявка позволяет купить без комиссии тем, у кого брокер — Сбер.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков40 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы