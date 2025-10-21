ЦОК ОК ВЭД 21.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

🏔 Золото в телефоне: ОМС — тихая гавань или болото для капитала?

Всем привет. Сегодня разберу один из самых консервативных инструментов — обезличенные металлические счета (ОМС). Речь о виртуальном золоте, серебре, платине и палладии.

Что такое металлический счёт?

Это специальный счёт в банке, на котором учитывается металл в граммах без указания пробы, номера слитка или производителя. Вы можете покупать, продавать или хранить золото, серебро, платину и палладий в безналичной форме.

Важные нюансы:

  • Нет страхования АСВ. Это главный риск. Если банк лишится лицензии, ваш виртуальный металл не застрахован государством, в отличие от вкладов до 1.4 млн руб.

  • Покупаем граммы, а не рубли. Вы не вносите рубли на счёт, а сразу конвертируете их в граммы металла. Если купили 10 грамм золота по 11000 руб./г, то у вас на счете 10 г, а не 110 000 руб.

Налоги

При продаже металла и получении прибыли необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ):

  • если металл был в собственности менее трёх лет — ставка 13 % (или 15 % для доходов свыше 5 млн руб.);

  • если более трёх лет — налог платить не нужно.

Также важно учитывать возможные комиссии банка за обслуживание счёта и операции с металлом.

  • Важно: Банк не является вашим налоговым агентом по ОМС. Вы сами должны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Налоговая об этом знает и может прислать письмо счастья.

Ликвидность

Металлические счета считаются достаточно ликвидными: вы можете быстро продать металл и получить деньги. Однако цена продажи может зависеть от текущего курса и спредов банка.

Выгодно ли покупать?

Преимущества:
✅ потенциальная защита капитала от инфляции;
✅ возможность диверсификации инвестиционного портфеля;
✅ относительная простота операций

✅ Отсутствие НДС и налога при долгосрочном владении. 

Недостатки:
❌ риск потерь из-за колебаний цен;
❌ комиссии и спреды банка;
❌ необходимость уплаты налогов при продаже;

❌ Отсутствие дивидендов или купонов.

Когда покупать ВЫГОДНО:

1.     Периоды высокой инфляции и «печатания» денег центробанками мира. Деньги дешевеют — золото дорожает.

2.     Геополитические кризисы и войны. Инвесторы бегут в «убежища».

3.     Падение реальных процентных ставок (когда инфляция выше, чем ставка по депозитам). В такие времена держать рубли невыгодно.

4.     Ослабление национальной валюты. Если вы ожидаете дальнейшего падения рубля, покупка золота в рублёвом выражении может быть удачной сделкой.

Когда покупать НЕ СТОИТ:

  • Когда все вокруг кричат о рекордно высоких ценах на золото и СМИ пестрят заголовками об этом (риск покупки на пике).

  • В периоды сильного роста фондового рынка и высоких ставок ФРС. В такие времена деньги уходят в более доходные активы.

Это не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно, осознавая все риски.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков41 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы