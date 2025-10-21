🏔 Золото в телефоне: ОМС — тихая гавань или болото для капитала?

Что такое металлический счёт?
Это специальный счёт в банке, на котором учитывается металл в граммах без указания пробы, номера слитка или производителя. Вы можете покупать, продавать или хранить золото, серебро, платину и палладий в безналичной форме.
Важные нюансы:
Нет страхования АСВ. Это главный риск. Если банк лишится лицензии, ваш виртуальный металл не застрахован государством, в отличие от вкладов до 1.4 млн руб.
Покупаем граммы, а не рубли. Вы не вносите рубли на счёт, а сразу конвертируете их в граммы металла. Если купили 10 грамм золота по 11000 руб./г, то у вас на счете 10 г, а не 110 000 руб.
Налоги
При продаже металла и получении прибыли необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ):
если металл был в собственности менее трёх лет — ставка 13 % (или 15 % для доходов свыше 5 млн руб.);
если более трёх лет — налог платить не нужно.
Также важно учитывать возможные комиссии банка за обслуживание счёта и операции с металлом.
Важно: Банк не является вашим налоговым агентом по ОМС. Вы сами должны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Налоговая об этом знает и может прислать письмо счастья.
Ликвидность
Металлические счета считаются достаточно ликвидными: вы можете быстро продать металл и получить деньги. Однако цена продажи может зависеть от текущего курса и спредов банка.
Выгодно ли покупать?
Преимущества:
✅ потенциальная защита капитала от инфляции;
✅ возможность диверсификации инвестиционного портфеля;
✅ относительная простота операций
✅ Отсутствие НДС и налога при долгосрочном владении.
Недостатки:
❌ риск потерь из-за колебаний цен;
❌ комиссии и спреды банка;
❌ необходимость уплаты налогов при продаже;
❌ Отсутствие дивидендов или купонов.
Когда покупать ВЫГОДНО:
1. Периоды высокой инфляции и «печатания» денег центробанками мира. Деньги дешевеют — золото дорожает.
2. Геополитические кризисы и войны. Инвесторы бегут в «убежища».
3. Падение реальных процентных ставок (когда инфляция выше, чем ставка по депозитам). В такие времена держать рубли невыгодно.
4. Ослабление национальной валюты. Если вы ожидаете дальнейшего падения рубля, покупка золота в рублёвом выражении может быть удачной сделкой.
Когда покупать НЕ СТОИТ:
Когда все вокруг кричат о рекордно высоких ценах на золото и СМИ пестрят заголовками об этом (риск покупки на пике).
В периоды сильного роста фондового рынка и высоких ставок ФРС. В такие времена деньги уходят в более доходные активы.
Это не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно, осознавая все риски.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию