🏔 Золото в телефоне: ОМС — тихая гавань или болото для капитала?

Нет страхования АСВ. Это главный риск. Если банк лишится лицензии, ваш виртуальный металл не застрахован государством, в отличие от вкладов до 1.4 млн руб.

Покупаем граммы, а не рубли. Вы не вносите рубли на счёт, а сразу конвертируете их в граммы металла. Если купили 10 грамм золота по 11000 руб./г, то у вас на счете 10 г, а не 110 000 руб.