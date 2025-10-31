💼 Куда сейчас смотреть инвестору

🏭 Металлурги получили передышку. Я вижу в этом плюс
Правительство продлило металлургам срок уплаты налогов. Считаю это прямым и позитивным сигналом.
У компаний вроде «Северстали» или НЛМК сразу улучшается краткосрочная ликвидность. Меньше денег уходит на налоги — больше остается на операционку и, что важно, на дивиденды.
Для меня это знак, что государство не бросит системные отрасли. Это снижает риски и делает сектор чуть более привлекательным. Я присматриваюсь к этим бумагам для дивидендной части своего портфеля.
🏠 Что с недвижимостью
Прогноз о росте цен на вторичку на 20% при снижении ставки — это не просто прогноз, это почти инструкция к действию. Но не в 2025. Только, если в конце 2026г.
Дешевеют деньги — растёт спрос. Это понятно, но, судя по всему, нам в 2026 году дешёвые деньги не грозят.
🏛 Регуляторы дают понять: легких денег не будет
Заявления Набиуллиной и инициатива по «Госкомцену» — два важнейших сигнала для любого, у кого есть деньги в России.
От Эльвиры Набиуллиной я услышала четкое «не ждите быстрого снижения ставок». Это значит, что кредитные линии останутся дорогими, а значит, облигации по-прежнему будут давать хороший доход. Ничего не меняю в этой части портфеля.
А вот идея с «Госкомценом» меня, как акционера Х5, немного пугает. Прямое регулирование цен — это удар по прибыли. Пока не понятно, к чему приведет эта инициатива.
💰 А что с личными финансами?
Тут я вижу несколько интересных возможностей.
Безотзывные вклады: Для меня, как для консервативного инвестора, повышенная страховка — это плюс. Не плохой вариант для «подушки безопасности».
Рост Ozon и Wildberries: Для меня это подтверждение долгосрочного тренда. Я рассматриваю их не как конкурентов «Магниту», а как компании из другой лиги. Буду следить за ними.
Реклама в такси Яндекс: Я расцениваю это как попытку Яндекса диверсифицировать доходы. В долгосрочной перспективе это хорошо, но в краткосрочной — вряд ли сильно повлияет на котировки.
Мой итоговый план
-Не спешить: Ждать резкого роста рынка в таких условиях — наивно. Моя стратегия — выжидание и точечные входы.
-Наблюдаю за ритейлом: Пока не прояснится история с регулированием цен.
-Изучаю металлургов: Смотрю на их долг, дивидендную политику и то, как они могут использовать эту налоговую отсрочку.
-Не продаю облигации: Высокие ставки никуда не денутся, так что мои купоны продолжают работать.
В общем, рынок дает пищу для размышлений. Главное — не поддаваться ажиотажу.
