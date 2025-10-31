💼 Куда сейчас смотреть инвестору

🏭 Металлурги получили передышку. Я вижу в этом плюс

Правительство продлило металлургам срок уплаты налогов. Считаю это прямым и позитивным сигналом.

У компаний вроде «Северстали» или НЛМК сразу улучшается краткосрочная ликвидность. Меньше денег уходит на налоги — больше остается на операционку и, что важно, на дивиденды.

Для меня это знак, что государство не бросит системные отрасли. Это снижает риски и делает сектор чуть более привлекательным. Я присматриваюсь к этим бумагам для дивидендной части своего портфеля.