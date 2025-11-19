ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
Инвестиции

👁Стоит ли лезть в IPO?

Привет, друзья. Снова все в чатах носятся с очередным IPO. Решать, покупать или нет, вам. А я подготовила чек-лист, по которому сама буду оценивать размещение.

Отвечаем на три вопроса:

1. «Тест на честность»

Зачем компания выходит на биржу?

•  Чтобы привлечь деньги на рост (строить новые заводы, разрабатывать софт, захватывать рынок). Это хороший, долгосрочный сигнал.

•  Чтобы основатели и фонды вышли из бизнеса. Это тревожный звоночек. Они продают вам свой актив. Почему? Может, рост закончился?

2. «Тест на жадность»

•  Хотят заработать и угодить продавцам.

•  Объявляют диапазон, скажем, 150-200 руб. за акцию.

•  А по расчетам справедливая цена — 120-140 руб.

•  Если цена ближе к 200 руб. то потенциал роста «съеден» еще до старта торгов. Вы сразу в минусе.

Правило: Сравнить P/E, P/S компании с ее прямыми конкурентами на рынке. Дороже? С большой вероятностью, это плохая сделка.

3. «Тест на будущее»

Не смотрим на прошлые показатели.

 •  Рынок растет или падает? Даже лучшая компания в кризисной отрасли — плохая инвестиция.

•  В чем ее суперсила? («сетевой эффект», господдержка, патенты). Есть она? Хорошо. Нет? Чем она лучше других?

•  Почему она вырастет именно завтра? Конкретно. Не «она крутая», а «запускают новую фабрику, которая удвоит выручку к 2026-му».

Итого

Если по всем пунктам будет +, то смело участвуем. Если есть красные флаги (особенно по второму пункту) — проходим мимо. Хайп утихнет, а убытки останутся.

