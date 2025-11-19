👁Стоит ли лезть в IPO?

2. «Тест на жадность»

• Хотят заработать и угодить продавцам.

• Объявляют диапазон, скажем, 150-200 руб. за акцию.

• А по расчетам справедливая цена — 120-140 руб.

• Если цена ближе к 200 руб. то потенциал роста «съеден» еще до старта торгов. Вы сразу в минусе.

Правило: Сравнить P/E, P/S компании с ее прямыми конкурентами на рынке. Дороже? С большой вероятностью, это плохая сделка.