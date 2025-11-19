👁Стоит ли лезть в IPO?

Отвечаем на три вопроса:
1. «Тест на честность»
Зачем компания выходит на биржу?
• Чтобы привлечь деньги на рост (строить новые заводы, разрабатывать софт, захватывать рынок). Это хороший, долгосрочный сигнал.
• Чтобы основатели и фонды вышли из бизнеса. Это тревожный звоночек. Они продают вам свой актив. Почему? Может, рост закончился?
2. «Тест на жадность»
• Хотят заработать и угодить продавцам.
• Объявляют диапазон, скажем, 150-200 руб. за акцию.
• А по расчетам справедливая цена — 120-140 руб.
• Если цена ближе к 200 руб. то потенциал роста «съеден» еще до старта торгов. Вы сразу в минусе.
Правило: Сравнить P/E, P/S компании с ее прямыми конкурентами на рынке. Дороже? С большой вероятностью, это плохая сделка.
3. «Тест на будущее»
Не смотрим на прошлые показатели.
• Рынок растет или падает? Даже лучшая компания в кризисной отрасли — плохая инвестиция.
• В чем ее суперсила? («сетевой эффект», господдержка, патенты). Есть она? Хорошо. Нет? Чем она лучше других?
• Почему она вырастет именно завтра? Конкретно. Не «она крутая», а «запускают новую фабрику, которая удвоит выручку к 2026-му».
Итого
Если по всем пунктам будет +, то смело участвуем. Если есть красные флаги (особенно по второму пункту) — проходим мимо. Хайп утихнет, а убытки останутся.
