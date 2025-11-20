IPO vs IBO: В чем разница и почему это важно знать инвестору?

🤔 Что такое IPO?

IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное предложение. По-русски — компания впервые выпускает свои акции и продаёт их всем желающим инвесторам на бирже.

· Кто продаёт? Сама компания.

· Зачем? Чтобы привлечь деньги на развитие (строить новые заводы, нанимать людей, запускать продукты). Эти деньги идут прямо в бюджет компании.

· Что меняется? Компания из частной становится публичной. Теперь она обязана регулярно отчитываться о своих результатах перед всеми акционерами.