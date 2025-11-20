Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

IPO vs IBO: В чем разница и почему это важно знать инвестору?

Всем привет! 👋 Сегодня разберем две аббревиатуры, которые часто мелькают в новостях, но означают принципиально разные процессы на фондовом рынке: IPO и IBO.

Если кратко: IPO — это когда компания «выходит в люди», а IBO — это когда «хозяева меняются».

Теперь подробнее.

🤔 Что такое IPO?

IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное предложение. По-русски — компания впервые выпускает свои акции и продаёт их всем желающим инвесторам на бирже.

·        Кто продаёт? Сама компания.

·        Зачем? Чтобы привлечь деньги на развитие (строить новые заводы, нанимать людей, запускать продукты). Эти деньги идут прямо в бюджет компании.

·        Что меняется? Компания из частной становится публичной. Теперь она обязана регулярно отчитываться о своих результатах перед всеми акционерами.

🤨 Что такое IBO?

IBO (Initial Bond Offering) — это первичное предложение облигаций. Здесь компания не продаёт доли в бизнесе (акции), а берёт в долг.

·        Кто продаёт? Опять же, сама компания.

·        Зачем? Чтобы занять деньги на конкретные цели (рефинансировать старый долг, пополнить оборотный капитал). Компания становится заёмщиком, а инвесторы — её кредиторами.

·        Что меняется? У компании появляются долговые обязательства. Она должна регулярно платить проценты (купоны) и в конце срока вернуть номинальную стоимость облигации.

💡 Почему это важно для нас, как для инвесторов?

1.     Понимание сути: Когда вы видите заголовок «Сбербанк проводит размещение», вы сразу поймёте, покупаете вы кусочек бизнеса или просто даёте ему деньги в долг.

2.     Оценка риска: IBO (облигации) — это обычно более консервативный инструмент. IPO (акции) — более рискованный, но с потенциалом высокой доходности.

3.     Стратегия: IBO подходит для тех, кто хочет стабильного дохода и сохранения капитала. IPO — для тех, кто готов рискнуть ради возможности вырастить свои вложения в разы.

Вывод: И IPO, и IBO — это способы для компаний привлечь деньги. Но IPO продаёт доли, а IBO — долги. Инвестируйте с пониманием разницы!

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков47 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет