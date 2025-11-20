IPO vs IBO: В чем разница и почему это важно знать инвестору?

Если кратко: IPO — это когда компания «выходит в люди», а IBO — это когда «хозяева меняются».
Теперь подробнее.
🤔 Что такое IPO?
IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное предложение. По-русски — компания впервые выпускает свои акции и продаёт их всем желающим инвесторам на бирже.
· Кто продаёт? Сама компания.
· Зачем? Чтобы привлечь деньги на развитие (строить новые заводы, нанимать людей, запускать продукты). Эти деньги идут прямо в бюджет компании.
· Что меняется? Компания из частной становится публичной. Теперь она обязана регулярно отчитываться о своих результатах перед всеми акционерами.
🤨 Что такое IBO?
IBO (Initial Bond Offering) — это первичное предложение облигаций. Здесь компания не продаёт доли в бизнесе (акции), а берёт в долг.
· Кто продаёт? Опять же, сама компания.
· Зачем? Чтобы занять деньги на конкретные цели (рефинансировать старый долг, пополнить оборотный капитал). Компания становится заёмщиком, а инвесторы — её кредиторами.
· Что меняется? У компании появляются долговые обязательства. Она должна регулярно платить проценты (купоны) и в конце срока вернуть номинальную стоимость облигации.
💡 Почему это важно для нас, как для инвесторов?
1. Понимание сути: Когда вы видите заголовок «Сбербанк проводит размещение», вы сразу поймёте, покупаете вы кусочек бизнеса или просто даёте ему деньги в долг.
2. Оценка риска: IBO (облигации) — это обычно более консервативный инструмент. IPO (акции) — более рискованный, но с потенциалом высокой доходности.
3. Стратегия: IBO подходит для тех, кто хочет стабильного дохода и сохранения капитала. IPO — для тех, кто готов рискнуть ради возможности вырастить свои вложения в разы.
Вывод: И IPO, и IBO — это способы для компаний привлечь деньги. Но IPO продаёт доли, а IBO — долги. Инвестируйте с пониманием разницы!
