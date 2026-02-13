🔥 PMSB: идеальный бизнес по цене космического корабля

Всем привет! Изучение фундаментального анализа даёт свои результаты — я решила проанализировать «Пермэнергосбыт». Ниже представлены ключевые данные и выводы.

Текущие показатели:

стоимость акций — около 600 ₽;

рост за полгода — 100 %;

исторический максимум цены.

Анализ финансовых отчётов:

1. Чистая прибыль и дивиденды:

чистая прибыль за 6 месяцев 2025 года — 1 345 млн ₽;

начислено дивидендов за 6 месяцев 2025 года — 1 760 млн ₽;

превышение дивидендов над чистой прибылью — 415 млн ₽.

Превышение дивидендов над прибылью покрывается за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет (согласно решению собрания акционеров, стр. 12–13, Примечание 7).

2. Денежные средства:

на 31.12.2024 — 5 298 млн ₽;

на 30.06.2025 — 3 153 млн ₽;

снижение — 2,1 млрд ₽.

Часть средств ушла на инвестиции (359 млн ₽) и займы (91 млн ₽), однако 2,6 млрд ₽ направлены на выплату дивидендов.

3. Балансовые показатели:

активы — 8,2 млрд ₽;

капитал — 3,7 млрд ₽;

обязательства — 4,5 млрд ₽.

Капитал сократился с 4,15 млрд ₽ до 3,73 млрд ₽ за полгода.

Оценка мультипликаторов:

текущая оценка P/BV — 5,5–7;

историческая норма для Пермэнергосбыта — 2–3.

Выводы:

Компания выплачивает дивиденды, превышающие текущую прибыль, что может свидетельствовать о «проедании подушки». Ждут повышение тарифов? Снижение денежных средств на балансе указывает на значительные выплаты дивидендов. Для компании с регулируемыми тарифами это может быть сигналом о потенциальных рисках.

Пермэнергосбыт — не производитель, а перепродавец. Его жизнь зависит от тарифов, которые устанавливают чиновники.

Текущая позиция в портфеле:

У меня в портфеле 0,88 % акций PMSB. Это позволяет получить дивиденды и оценить динамику, минимизируя потенциальные риски.

На данный момент докупка акций PMSB может быть связана со следующими рисками:

покупка на историческом максимуме;

инвестирование в компанию с сокращающимися денежными средствами;

высокая вероятность переплаты за актив.

Учитывая мою стратегию «надёжный пассивный доход», на данный момент я не планирую докупать акции PMSB.

Важно! Данный анализ не является инвестиционной рекомендацией.

