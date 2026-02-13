🔥 PMSB: идеальный бизнес по цене космического корабля
Текущие показатели:
стоимость акций — около 600 ₽;
рост за полгода — 100 %;
исторический максимум цены.
Анализ финансовых отчётов:
1. Чистая прибыль и дивиденды:
чистая прибыль за 6 месяцев 2025 года — 1 345 млн ₽;
начислено дивидендов за 6 месяцев 2025 года — 1 760 млн ₽;
превышение дивидендов над чистой прибылью — 415 млн ₽.
Превышение дивидендов над прибылью покрывается за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет (согласно решению собрания акционеров, стр. 12–13, Примечание 7).
2. Денежные средства:
на 31.12.2024 — 5 298 млн ₽;
на 30.06.2025 — 3 153 млн ₽;
снижение — 2,1 млрд ₽.
Часть средств ушла на инвестиции (359 млн ₽) и займы (91 млн ₽), однако 2,6 млрд ₽ направлены на выплату дивидендов.
3. Балансовые показатели:
активы — 8,2 млрд ₽;
капитал — 3,7 млрд ₽;
обязательства — 4,5 млрд ₽.
Капитал сократился с 4,15 млрд ₽ до 3,73 млрд ₽ за полгода.
Оценка мультипликаторов:
текущая оценка P/BV — 5,5–7;
историческая норма для Пермэнергосбыта — 2–3.
Выводы:
Компания выплачивает дивиденды, превышающие текущую прибыль, что может свидетельствовать о «проедании подушки». Ждут повышение тарифов?
Снижение денежных средств на балансе указывает на значительные выплаты дивидендов.
Для компании с регулируемыми тарифами это может быть сигналом о потенциальных рисках.
Пермэнергосбыт — не производитель, а перепродавец. Его жизнь зависит от тарифов, которые устанавливают чиновники.
Текущая позиция в портфеле:
У меня в портфеле 0,88 % акций PMSB. Это позволяет получить дивиденды и оценить динамику, минимизируя потенциальные риски.
На данный момент докупка акций PMSB может быть связана со следующими рисками:
покупка на историческом максимуме;
инвестирование в компанию с сокращающимися денежными средствами;
высокая вероятность переплаты за актив.
Учитывая мою стратегию «надёжный пассивный доход», на данный момент я не планирую докупать акции PMSB.
Важно! Данный анализ не является инвестиционной рекомендацией.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм. И дублирую контент в МАХ на случай блокировки. Подписывайтесь, чтобы не потеряться.
Информации об авторе
Ирина Кузнецова
Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию