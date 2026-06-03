5 опасных фраз в протоколе, которые превращают штатного юриста в соучастника преступления

Статус свидетеля или подозреваемого. Следователи умело объясняют: «Либо вы свидетель и идете домой к семье, либо вы соучастник, так как визировали эти договоры». Выбор для большинства очевиден.

Отсутствие адвокатской тайны. В отличие от внешнего адвоката, штатный юрист — это обычный работник. Он обязан отвечать на вопросы и не имеет права на «адвокатский иммунитет». Все, что он знает, может быть использовано против компании.

Профессиональная деформация. Юристы лучше других понимают тяжесть доказательств. Если он видит, что схема «шита белыми нитками», он не будет тонуть вместе с директором, а постарается минимизировать свой личный ущерб.

Обиды и страх. Часто юристов не посвящают в реальные цифры или «серые» процессы, но заставляют подписывать документы. На допросе юрист понимает, что его использовали «втемную», и начинает защищать себя.