Почему фраза «Без комментариев» — это путевка в СИЗО, и что говорить вместо нее?

В отличие от активного вранья ( ст. 307 УК РФ ), за которое юриста можно привлечь к ответственности, фраза «не помню» ненаказуема. Невозможно доказать, что человек помнит событие трехлетней давности. Юрист оперирует сотнями договоров — логично, что детали стираются. Это лишает следователя возможности поймать вас на противоречиях.

Когда вы говорите «не помню», вы не закрываете дверь навсегда. Если позже вы увидите документы или поймете, куда клонит следствие, вы всегда можете «вспомнить» нужные детали на следующем допросе. Это превращает ваши показания в пластилин, из которого вы лепите нужную версию под контролем адвоката.

Если следователь все же «дожал» вас и вы что-то сболтнули, ваши пометки о давлении или отсутствии адвоката делают этот фрагмент протокола недопустимым доказательством . Суд не сможет строить обвинение на словах, вырванных под давлением или после 6 часов допроса без еды. Вы заранее ставите под сомнение честность следователя.

Следователю нужен «результат» — признание или четкая схема. Юрист, который «ничего не помнит» и при этом методично вписывает в протокол каждое нарушение УПК, — это «токсичный» свидетель. С ним сложно работать, на него нельзя опереться в обвинительном заключении. Проще найти более разговорчивого бухгалтера или менеджера.

Для состава преступления (ст. 199 или 159 УК РФ) нужен умысел. Если юрист «не помнит», как и почему принимались решения, следствию крайне трудно доказать, что он осознавал преступность схемы. «Я просто оформлял документы, которые мне приносили, деталей не помню» — это позиция технического исполнителя, а не соучастника.