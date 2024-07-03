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Алексей Иванов
Обучение для бухгалтеров

Дневник продакта #4. Завершающий

Направления развития подписки Клерк.Премиум спланированы, но дальше продукт будет развиваться без меня. Рассказываю, почему я принял такое решение и как вижу дальнейшее развитие продукта.
Дневник продакта #4. Завершающий

Всем привет! С вами Алексей Иванов. Весь июнь я проработал директором по продукту Клерка. С понедельника оставил этот пост. Сегодня расскажу, почему я это сделал и как вижу дальнейшее развитие подписки Клерк.Премиум, в которую входит доступ к онлайн-курсам, записям вебинаров, разборам законов, мини-курсам и консультациям.

Почему ушел

У Клерка классная команда! Люди открытые для всего нового, готовые поддерживать инициативы, полные энтузиазма. Я в разных коллективах работал, такая команда — большая редкость. Спасибо, ребята, от общения я просто кайфовал!

А вот подход к организации работы мне не близок. Клерк — действительно стартап, несмотря на возраст. Со всеми плюсами и минусами стартапа. Это значит миллионы гипотез в день, которые тут же тестируются, и личная вовлеченность фаундера в большинство процессов. Я же привык планировать длинными циклами и автономно работать по согласованному плану. Это не лучше и не хуже — просто разные подходы. 

Месяца мне хватило, чтобы понять: такая разница во взглядах приведет к постоянным конфликтам. Мы с основателем Клерка @ToT много лет знакомы, я ценю наши личные отношения. Лучше уйти сейчас и сохранить их, чем все равно уйти, но еще и разругавшись.

Что стоит изменить в подписке Клерк.Премиум

К концу июня мы выстроили систему планирования коммуникаций и разработали дорожную карту изменений продукта. О первой я рассказывал в прошлом выпуске дневника продакта, сегодня остановлюсь на главных тезисах второй.

1. Система поиска контента

В первом выпуске дневника продакта я писал, что главные недостатки подписки Клерк.Премиум — низкий уровень структурированности и высокий уровень захламленности. В подписке много контента разного вида на разные тематики. Вебинары, разборы законов и онлайн-курсы классные, но разобраться в этом многообразии и найти релевантный запросу контент непросто.

Сейчас главная страница личного кабинета подписчика представляет собой витрину, которая занимает несколько экранов. 

Главная страница перегружена информацией. Подписчики жалуются на неудобство пользования. Чтобы найти, например, онлайн-курсы по ФСБУ, нужно идти в раздел онлайн-курсов и искать там. Благо внутри раздела есть каталог, с помощью которого здесь же можно искать не только онлайн-курсы, но и некоторые другие виды контента.

Но каталог охватывает не все виды контента подписки. Например, искать с его помощью разборы законов не получится. В этом разделе доступен только контекстный поиск.

Логично сделать главным элементом стартовой страницы сквозной каталог, который охватывает весь контент подписки и убрать все, что в подписку не входит. Тогда подписчик сможет искать контент не от вида, а от запроса. И выбирать тот вид, который ему больше подходит. Увидел, что по ФСБУ есть вебинары, разборы и онлайн-курсы — выбрал удобный формат потребления информации. Например, прочитал разбор, захотел поглубже вникнуть в тему — посмотрел вебинар или прошел онлайн-курс.

Эти изменения увеличат удобство пользования сервисом, а, значит, подписчики будут проводить в нем больше времени и потреблять контент. Когда придет пора продления — им будет понятно за что платить.

2. Уведомления о выпущенных и предстоящих обновлениях контента

Сейчас подписчик не знает о том, какой контент добавлен в систему с момента его последнего визита. О будущих обновлениях его тоже не уведомляют. Подписчик живет в информационном вакууме — с ним нет коммуникации. Частично эта проблема может решаться взаимодействием вне сервиса: через блог Клерк.Премиум, который мы запустили две недели назад, почтовые рассылки и телеграм-бота (последнего еще надо сделать). Но важно получать эту информацию и в самом сервисе.

Я вижу решение так. Справа от будущего центрального элемента главной страницы добавить автоматическую ленту последних обновлений контента с указанием его вида. Типа «Вебинар: Налоговая реформа-2025». Слева добавить такую же ленту с админкой для добавления будущих обновлений из контент-планов. Удобно, когда у тебя с самого начала был какой-то контент-план, и ты его придерживался.

Эти доработки позволят увеличить частоту посещений сервиса подписчиком и проведенное в сервисе время. Зашел, увидел вышедшие обновления, заинтересовался, пошел читать или смотреть. Обратил внимание, что завтра выйдет что-то интересное — завтра снова пришел. Больше пользуешься — лучше понимаешь ценность подписки и снова ее продлеваешь.

3. Рекомендательная лента

В нижней части будущей главной стоит разместить рекомендательную ленту на основе истории поисковых запросов. Если подписчик преимущественно ищет информацию по ФСБУ, то здесь он будет видеть в основном контент этой тематики. Здесь можно показывать как входящий, так и не входящий в подписку контент, например, курсы повышения квалификации с удостоверением гособразца.

Для подписчика это увеличение удобства пользования. Для получения релевантного контента через какое-то время не придется даже пользоваться каталогом. Для Клерка — возможность апсейла продуктами, не входящими в подписку.

Есть и более мелкие доработки, которые необходимо реализовать. Но эти три должны дать максимальный эффект. Надеюсь, в каком-то виде они будут учтены.

Сам-то как?

Нормально. Рад, что поработал с ребятами — это было весело. Кажется, я не «зашел не в ту дверь», а пришел слишком рано. Желаю команде Клерка всего наилучшего! Буду посматривать за развитием продукта, уверен — все получится!

Комментарии

1
  • Борис Мальцев
    фаундер

    Месяца мне хватило, чтобы понять: такая разница во взглядах приведет к постоянным конфликтам. Мы с основателем Клерка @ToT много лет знакомы, я ценю наши личные отношения. Лучше уйти сейчас и сохранить их, чем все равно уйти, но еще и разругавшись.

    Леша спасибо за этот текст! Ценю наши отношение и твой вклад в развитие Клерка. Надеюсь, ты продолжишь вести свой блог на Клерке, он нам все помогал!

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