Электронный документооборот: как легально отказаться от бумаги. Часть 2
Первую часть статьи вы найдете здесь: первая часть.
Счета от поставщиков и покупателей: можно ли обойтись без бумаги?
Ответ на этот вопрос не так однозначен и зависит от юридического статуса самого счета.
1. Счет как не первичный документ
В большинстве случаев обычный счет на оплату не является первичным учетным документом. Он не подтверждает факт хозяйственной жизни (например, отгрузку товара или оказание услуги), а лишь является офертой — приглашением к заключению сделки. Поскольку на него не распространяются строгие требования ст. 9 Закона № 402-ФЗ, его можно хранить в любом виде:
В виде письма по электронной почте.
В формате PDF без подписи.
В системе электронного документооборота (ЭДО).
Его сохранность скорее важна для внутреннего контроля и документирования цепочки переговоров, чем для налоговых органов.
2. Счет как первичный документ
Ситуация меняется, если счет совмещает в себе функции первичного документа. Например, если в нем содержатся все обязательные реквизиты из ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ (наименование, дата, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального и/или денежного измерения, подписи ответственных лиц), и он служит основанием для подтверждения оказания услуг.
В этом случае к такому счету применяются те же строгие правила, что и к любому первичному документу: для придания ему юридической силы в электронном виде он должен быть подписан УКЭП обеих сторон.
Практические рекомендации: как узаконить электронный архив
Чтобы избежать проблем при проверках, недостаточно просто перестать печатать документы. Необходимо создать юридически безупречную систему работы с электронными оригиналами.
Внесите изменения в Учетную политику.
Это главный и обязательный шаг. В разделе, посвященном документообороту, необходимо четко прописать:
Какие именно документы вы планируете хранить в электронном виде.
Какие виды электронных подписей (УКЭП, КЭП) при этом используются.
Порядок и сроки хранения электронных документов, а также средств проверки ЭП (сертификатов).
Порядок обмена электронными документами с контрагентами (через оператора ЭДО, по email и т.д.).
Обеспечьте правильное хранение.
Электронные оригиналы — это не просто файлы. Это связка «документ + электронная подпись + сертификат проверки». Необходимо обеспечить их неизменность и возможность проверить подпись в любой момент в течение всего срока хранения (5 лет и более). Для этого используются:
Специализированные системы архивации и ЭДО. Они гарантируют юридическую силу и техническую возможность проверки.
Локальные системы хранения с соблюдением всех требований к защите и неизменности данных.
Наладьте обмен с контрагентами.
Для обмена юридически значимыми первичными документами (актами, накладными, счетами-фактурами) оптимально использовать операторов ЭДО. Это избавляет от споров о том, был ли документ получен и подписан.
Итог: Полный отказ от бумаги возможен и законен. Его основой являются три кита: правильная квалификация документов, грамотно оформленная учетная политика и использование надежных технических средств для подписания и хранения. Переход на электронный документооборот — это не только экономия на бумаге и месте, но и важный шаг к повышению эффективности бизнеса.
