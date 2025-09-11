Электронный документооборот: как легально отказаться от бумаги. Часть 1

Требования нормативных актов: что говорит закон?

Правовая база для перехода на электронные документы в России уже давно сформирована. Основными документами, регулирующими этот процесс, являются:

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» . Пункт 5 статьи 9 прямо разрешает составлять первичный учетный документ не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью . Статья 29 устанавливает обязанность хранить средства, обеспечивающие проверку подлинности электронной подписи, не менее 5 лет.

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Статья 6 закрепляет важнейший принцип: информация, подписанная квалифицированной электронной подписью (КЭП), признается равнозначной бумажному документу с собственноручной подписью.

Таким образом, закон не только разрешает, но и приравнивает электронные документы к бумажным при условии использования правильного типа подписи.