Подотчетные лица. Возмещение расходов, не связанных с деятельностью компании

Сегодня рассмотрим совсем свежее решение ВС: израсходованные средства не связаны с бизнес-целями компании.
Основание: определение ВС от 17.03.2023 № 303-ЭС22-29414.
Суть спора: В ходе ВНП установлено, что компания выдавала руководителям и главному бухгалтеру подотчетные суммы в размере 30,9 млн руб.
По данным компании значительная сумма подотчетных средств была израсходована на ГСМ, ремонт и техобслуживание автомобилей.
Однако, как было установлено в ходе проверки, на тот момент на компанию не было зарегистрировано ни одного транспортного средства. А значит отсутствует связь между расходами и деятельностью компании.
Таким образом, спорные суммы облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
Вывод: проверяем на что подотчетное лицо потратил деньги. Если приобретаются товары (работы, услуги), которые не нужны компании в рамках ее деятельности, значит требуем возместить потраченные средства.
С какими ситуациями по подотчетам вы сталкивались? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
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