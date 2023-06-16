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Светлана Беляева
Подотчет, командировки

Подотчетные лица. Возмещение расходов, не связанных с деятельностью компании

Недавно на вебинаре мы разбирали 5 маркеров подотчетов, по которым доначислят НДФЛ и страховые взносы. Рассмотрим пример судебной практики по одному из этих маркеров.
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Подотчетные лица. Возмещение расходов, не связанных с деятельностью компании

Сегодня рассмотрим совсем свежее решение ВС: израсходованные средства не связаны с бизнес-целями компании.

Основание: определение ВС от 17.03.2023 № 303-ЭС22-29414.

Суть спора: В ходе ВНП установлено, что компания выдавала руководителям и главному бухгалтеру подотчетные суммы в размере 30,9 млн руб.

По данным компании значительная сумма подотчетных средств была израсходована на ГСМ, ремонт и техобслуживание автомобилей.

Однако, как было установлено в ходе проверки, на тот момент на компанию не было зарегистрировано ни одного транспортного средства. А значит отсутствует связь между расходами и деятельностью компании.

Таким образом, спорные суммы облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Вывод: проверяем на что подотчетное лицо потратил деньги. Если приобретаются товары (работы, услуги), которые не нужны компании в рамках ее деятельности, значит требуем возместить потраченные средства.

С какими ситуациями по подотчетам вы сталкивались? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Подотчет, командировки

    Подотчетные лица. Возмещение расходов, не связанных с деятельностью компании

    Недавно на вебинаре мы разбирали 5 маркеров подотчетов, по которым доначислят НДФЛ и страховые взносы. Рассмотрим пример судебной практики по одному из этих маркеров.

    Подотчетные лица. Возмещение расходов, не связанных с деятельностью компании
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