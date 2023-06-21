Для НДФЛ будут действовать особенные сроки уведомлений. Два уведомления в одном периоде

На текущий момент действует единый срок представления уведомлений об исчисленных налогах (в т.ч. НДФЛ) — 25 число каждого месяца.
Однако, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны подавать уведомление по НДФЛ дважды в месяц:
до 12 числа — за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего;
до 25 числа — за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
Например, за июнь 2023 нужно будет сдавать 2 уведомления:
до 12 июня — за период с 23.05 по 09.06
а также до 25.06 — за период с 23.05 по 22.06
Дополнительно — часть начислений за июнь перейдут в уведомления, представляемые в июле 2023.
На сегодняшний день законопроект находится в Госдуме (первого чтения еще не было).
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