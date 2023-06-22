Особенности учета расходов при УСН. Самый распространенный риск

Упрощенка — это один из самых простых и понятных режимов налогообложения, однако даже в ней есть свои «подводные камни» и налоговые риски.

Ключевой и самый распространенный риск — неверный учет расходов при УСН-15%. В НК содержится исчерпывающий («закрытый») перечень затрат, которые уменьшают налогооблагаемую базу.

Этот перечень (см п.1 ст. 346.16 НК) не может быть расширен, т.е. налогоплательщик, даже если потратил деньги на свой бизнес, не сможет уменьшить налог при УСН, если этого типа расходов нет в НК.

Эта особенность разительно отличает УСН от общей системы налогообложения, для которой в НК указаны принципы признания расходов для налога на прибыль (да, список типов затрат тоже есть, но он «открытый»).

Например, ИП на УСН не может учесть расходы на свои командировки. Представители Минфина и налоговой службы считают, что ИП не относится к категории работников, у него нет работодателя, и направить в командировку его невозможно.

Даже если поездки связаны с бизнесом, считать их командировками по трудовому законодательству нельзя.

Некоторые суды признают, что предприниматель может включать в расходы затраты на собственные командировки (см., например, постановления ФАС Уральского округа от 06.12.2011 № Ф09-7903/11, Восточно-Сибирского округа от 21.06.2007 № А78-6556/06-С2-24/354-Ф02-3683/07).

Однако устойчивой арбитражной практики по этому вопросу в пользу предпринимателей нет.

Поэтому рисковать и включать такие затраты в расчет налога при УСН опасно.

Однако это не единственный пример, когда расходы напрямую связанные с бизнесом, нельзя учесть для расчета налога при УСН. Другие примеры рассмотрим в следующих статьях.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, консалтингу или рискам? Обращайтесь в личку.