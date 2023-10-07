23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?

ДИВИДЕНДЫ
Какие ошибки допускают компании при выплате дивидендов?
Что такое непропорциональные дивиденды и почему могут доначислить по ним страховые взносы?
Когда дивиденды переквалифицирую в зарплату?
ДИСТАНЦИОННЫЙ СОТРУДНИК ЗА ГРАНИЦЕЙ
Что важно знать о налогообложении дистанционных сотрудников, работающих за границей?
Что меняется в налогообложении дистанционных сотрудников с 01.01.2024?
ПОДОТЧЕТЫ
Распространенные ошибки с налоговыми последствиями.
5 маркеров, по которым проверяющий поймет, что подотчет – это скрытая зарплата.
Правила выдачи подотчетов.
Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.
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