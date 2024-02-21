Зачем нужен бухучет

Сколько тут уже копий сломали, зубов выбили и фингалов под глаз поставили — не сосчитать, в попытках найти ответ на этот вопрос. Но жизнь всегда подкидывает ответы на все вопросы, надо только подождать.

Вот и мы дождались. Итак, представьте себе предприятие, год назад состоявшее из двух тридцатилетних учеров, уныло торговавших на маркетплейсе китайским барахлом, но в середине прошлого года внезапно поймавших волну и закрывших четвертый квартал с выручкой полтора миллиарда. Офис, отдел продаж — человек десять плюс остальной персонал еще тридцать, текучка больше 50% в месяц, склады, ВЭД, пять юрлиц и агентские схемы — и на все это богатство один бухгалтер-аутсорсер, тот самый, который был в самом начале, ну разве что ценник поднялся в разы.

Инвентаризация? Акты сверок? Кадровый учет? Нет, не слышали. Это к бухгалтеру. А, кстати, где она?

Мы нарисовали эту картинку вовсе не для того, чтобы осудить молодых недобизнесменов. Рано или поздно, но они научатся. Картинка нужна как фон для рассказа.

Когда учет лежит в дымящихся руинах, грех что-нибудь не скоммуниздить. Но просто унести домой со склада — палево, везде камеры стоят. Так придумали приторговывать НДС-ом. Схема чистейшая и совершенно безопасная, как московское метро. Счет-фактура от реально действующего налогоплательщика, со складами, товаром и персоналом. Найти фиктивную фактуру среди шести тысяч документов может только очень опытный спец, потому что такая счет-фактура никак и нигде не вылезет, а при такой текучке продавцов некому будет вспоминать, что там было и чего не было. Если к тому же платежи от контрагентов принимались на карты, и это в учете отражено через раз — все, никто никогда ничего не найдет.

Написано по горячим следам, если узнали себя — то это не про вас, это про других придурков, а на вас даже и не похоже. Но в любом случае рекомендуем всем завести нормальную бухгалтерскую службу во главе с нормальным главным бухгалтером.