Легенда Клерк.Ру: Борис Мальцев моими глазами

Сразу предупрежу: я не объективен. Я фанат Бориса Мальцева. И он мой босс. Еще и сидит сзади. Так что сразу предупрежу, плохо говорить не буду, тут только дифирамбы. А пока вы подписываетесь на канал Бориса в Telegram, я начну.
Как я познакомился с Борисом Мальцевым?
Это был 2019 год, мой первый день работы в Клерке. Я сидел напротив руководителя отдела продаж, который объяснял мне, чем предстоит заниматься и как это делать. Вдруг в кабинет зашёл дядька в шортах, с горящими глазами и синим ирокезом. Он сел на стол, извинился, что прервал, и задал моему руководителю всего один вопрос: “Где деньги?”
На ответы про 300, 400, 700 тысяч и детали сделок он пошутил, посмеялся вместе с руководителем, выдал несколько идей по клиентам и вышел. Мы продолжили обучение. Это был мой первый контакт с Борисом, который запомнился мне навсегда.
Какой Борис человек
Борис Мальцев это двигатель, генератор идей с мощнейшей энергией. Он горит и этим огнём заряжает всех вокруг. Провокационно, остро и эффективно.
Он начал заниматься боксом 20 лет назад и не бросает до сих пор. Три раза в неделю у него тренировки. А ещё каждый день он бегает по 10 км: дождь, ветер, отдых заграницей — всегда есть время на бег. Ему уже за 50, но телом и духом он моложе и живее многих двадцатилетних. По уровню энергии он где-то рядом с ядерным реактором.
Многие спрашивают: “Как бросить курить?” У Бориса есть свой метод. Достаточно всего одной ночи и одной пачки сигарет “Пётр I”. Двадцать лет за ночь он выкурил всю пачку и, докурив последнюю, навсегда завязал с этой привычкой. С тех пор никотин и алкоголь под запретом. Вместо этого бег, бокс и здоровый образ жизни.
Какой Борис в бизнесе
Можно долго рассказывать об успехах Клерка: о миллионах пользователей, о лидерстве в нише, о выручке. Но я хочу рассказать о том, что скрыто за ширмой открытой информации.
Борис всегда на стороне клиента и пользователя. Всегда. Он задаёт себе и команде одни и те же вопросы: “А понятно ли пользователю? А нравится ли клиенту? Как улучшить опыт взаимодействия с компанией?” — и находит на них ответы. Когда мы принимаем решения, мы слышим его голос: “А что говорит клиент?”
Борис держит слово. Если мы взяли на себя обязательства, мы их выполняем. Независимо от обстоятельств. Это железное правило, которое он прививает всей команде.
Борис это управленец, который знает: его главная ценность — это команда. Он хантит сильных и амбициозных сотрудников, развивает их и надёжно фиксирует в компании. Как, например, Света, которую он переманил 3 года назад в Клерк опытным менеджером, обучил с нуля digital-маркетингу и сделал ее руководителем отдела сопровождения клиентов бизнеса. По сей день отдел Светы стабильно выполняет планы продаж и показывает остальным пример.
А костяк наших сотрудников работает 2 года и больше, есть и с 5-летним стажем, а наш сторожила трудится уже почти 15 лет. Это говорит о доверии и преданности, которые заслужил и получает Борис.
Завершение
Пускай эта статья выглядит как заказная, написанная под угрозами или с расчётом на вознаграждение. Я понимаю, это глупо, если кто-то так хорошо думает о другом человеке. Но что мне делать? Писать о том, где и как Борис Мальцев капитально опростоволосился? Можно, конечно: что он, уволит меня опять? Старшнее, что он и на спарринг может вызвать — это уже реально опасно.
“Гений, миллиардер, плейбой, филантроп” — наш Тони Старк, если позволите. Только костюм железного человека ему не нужен, он сам как сталь: Борис Бритва.
Для меня он лидер, пример для подражания и человек, который показал мне, что такое здоровый образ жизни и бизнес: это про людей и про клиента. Но в уме всегда его любимый вопрос: “Где деньги?”
Если вы читаете это и думаете, что я преувеличиваю, приходите работать в «Клерк». Посмотрите сами. А потом напишите свою статью.
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