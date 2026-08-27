Легенда Клерк.Ру: Борис Мальцев моими глазами

Какой Борис в бизнесе

Можно долго рассказывать об успехах Клерка: о миллионах пользователей, о лидерстве в нише, о выручке. Но я хочу рассказать о том, что скрыто за ширмой открытой информации.

Борис всегда на стороне клиента и пользователя. Всегда. Он задаёт себе и команде одни и те же вопросы: “А понятно ли пользователю? А нравится ли клиенту? Как улучшить опыт взаимодействия с компанией?” — и находит на них ответы. Когда мы принимаем решения, мы слышим его голос: “А что говорит клиент?”

Борис держит слово. Если мы взяли на себя обязательства, мы их выполняем. Независимо от обстоятельств. Это железное правило, которое он прививает всей команде.

Борис это управленец, который знает: его главная ценность — это команда. Он хантит сильных и амбициозных сотрудников, развивает их и надёжно фиксирует в компании. Как, например, Света, которую он переманил 3 года назад в Клерк опытным менеджером, обучил с нуля digital-маркетингу и сделал ее руководителем отдела сопровождения клиентов бизнеса. По сей день отдел Светы стабильно выполняет планы продаж и показывает остальным пример.

А костяк наших сотрудников работает 2 года и больше, есть и с 5-летним стажем, а наш сторожила трудится уже почти 15 лет. Это говорит о доверии и преданности, которые заслужил и получает Борис.