Как отправлять уведомления. Новшества в типовых условиях строительных контрактов

Теперь в обязательном порядке включаются в контракт условия о порядке уведомлений сторон. А также закрепили порядок определения гарантийных сроком.

При закупке работ по строительству, реконструкции, ремонту или сносу здания, заказчики должны указывают типовые условия в проекте контракта.

В постановлении говорится о том, как отправлять уведомления.

В постановлении указывается, как уведомления о выполнении, изменении или прекращении контракта передаются другой стороне. Это может быть сделано либо передачей лично под расписку, либо отправкой заказного письма с уведомлением о вручении по почте на адрес стороны контракта. Эти способы могут быть изменены в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок или самим контрактом (п. 57 Типовых условий).

И еще, важный момент, постановлением утверждены гарантийные сроки, определяемые в контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту автодорог, искусственных дорожных сооружений.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 № 1066.

Выводы: Уведомления на бумаге. Так до скрижа́лейне далеко.

Константин Чупырь