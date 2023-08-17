Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №4

Анонс: как говорится: «хотели как лучше, а получилось, как получилось». К выездной налоговой проверке надо подготавливать и делать это надо ширее или ширше. В общем, не важно. Готовиться надо, а не сидеть, сложа руки уповая на «русский авось», пронесет-не пронесет и не надеться на всесильных покровителей. Ничем «старшие братья» не смогли помочь. Вообще ничем. И вот директор остался одни-на-один со своими налоговыми проблемами. А ведь так всё хорошо начиналось.
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Продолжение
В этой части остановились на использовании результатов оперативно-розыскных мероприятий в налоговых проверках.
Как практика показывает, чтобы установить наличие или отсутствие фактов уклонения от уплаты налогов, налоговые и правоохранительные органы применяют различные мероприятия. Наиболее эффективными и результативными из них являются:
допросы, зафиксированные в протоколах свидетельских показаний (ст. 90 НК, ст. 79 УПК);
допрос потерпевшего (ст. 78 УПК);
осмотр (обыск) территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов (ст. 92 НК РФ, ст. ст. 176, 182 УПК);
истребование документов и информации у проверяемого лица, либо контрагентов проверяемого налогоплательщика о конкретных сделках, а также у третьих лиц — участников сделки, по результатам которых проводится анализ хозяйственных (финансовых) операций, не связанных с ведением основной деятельности налогоплательщика (ст. ст. 93, 93.1 НК, ст. 183 УПК);
проведение экспертизы документов (ст. 95 НК, ст. 80 УПК);
обыск и выемка документов, в том числе электронной переписки (ст. ст. 182, 183 УПК; ст. 94 НК);
осмотр местности, иного помещения, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в т. ч. ноутбуков, компьютеров и иных электронных носителей информации (ст. 176 УПК);
контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК).
Подробности использования результатов ОРМ можно изучить, в частности, в Письме ФНС России от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ в котором представлен обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения. Позже постараемся рассмотреть это письмо и проанализировать его использования.
И, разумеется, правоохранительные и налоговые органы:
анализируют движения товарных и денежных потоков для определения конечного получателя доходов в результате уклонения от уплаты налогов;
ищут информацию в отношении конечных получателей доходов в результате использования схемы по уклонению от уплаты налогов, а также лиц, фактически руководящих деятельностью должника, с использованием информационных ресурсов налоговых органов, внешних источников информации, в том числе средств массовой информации и социальных сетей, на предмет наличия сведений, характеризующих статус лица в качестве бенефициарного владельца;
получают информацию от Росфинмониторинга для установления лиц, являющихся конечными получателями доходов в результате уклонения от уплаты налогов, а также определения лиц, являющихся руководителями (учредителями) оффшорных компаний;
направляют запросы в кредитные организации о бенефициарном владельце должника в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
анализируют выстроенной должником модели ведения бизнеса на предмет наличия фактов, подтверждающих получение бенефициаром должника незаконной выгоды.
Далее о том принимают ли суды доказательства, полученные по результатам оперативно-розыскных мероприятий в налоговых проверках.
Следите за продолжением…
Константин Чупырь
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