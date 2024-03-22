Спор по госзакупке по исполнению контракта 44-ФЗ. Судебная практика

Десятый Арбитражный Апелляционный суд, по Московской области (г. Москва, ст. Павелецкая)

В центре Москвы на дорогах и на тротуарах весь снег убран. И солнце. Класс.

Первую инстанцию и апелляцию выиграл, правда, немого не так как было задумано. 10АП-27918/2023, 10АП-1506/2024 А41-735/2023.

Учитываю неадекватное поведение Госзаказчика в апелляции, не исключаю, что будут с их стороны кассационная жалоба, шансов у госзаказчика никаких. Если дойдет дело до кассации, может уговорю заказчика попробовать изменить решение в нашу пользу до такого состояния, которое планировалось изначально.

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