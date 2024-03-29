Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

В сентябре 2023 года был мой пост на тему: «Налоговые обеспечительные меры на дебиторскую задолженность (ой как хочется, а низя)». И еще пост по теме в марте 2024 г.: «Блокировка счета незаконна».

В некоторых случаях название может быть изменено редакторами, но в целом такие же.

Там вспомогательная судебная практика.

В тех постах шла речь о том, что компании в ходе проверки реализовывали свое общество, и налоговая пыталась арестовать это имущество под предлогом недобросовестного поведения. И в принципе налоговые органы накладывают предварительные обеспечительные меры, а вот на дебиторскую задолженность наложить свою налоговую лапищу не могут. Им по этой лапище настучали судейским молотком.

Всегда ли продажа имущества в период проверки влечет наложения обеспечительных мер, если допустить значимую недоимку?

Продажа имущества во время налоговой проверки или сразу после неё не всегда дают инспекции право наложения ареста на остальное имущество компании.

Во время налоговой проверки или непосредственно после неё продажа имущества может рассматриваться как попытка уклонения от уплаты налогов. Однако не всегда эта ситуация автоматически дает инспекции право наложения ареста на остальное имущество компании.

Право наложения ареста на имущество компании обычно предусмотрено законодательством и требует выполнения определенных условий. Наложение ареста на остальное имущество компании может быть осуществлено только при наличии определенных оснований.

Налоговый орган должен, подчеркиваю «должен» предоставить достаточные и обоснованные доказательства, подтверждающие, что арест имущества является необходимым для взыскания доначисленных налогов. Эти доказательства могут включать информацию о финансовом состоянии компании, истории уплаты налогов, наличии других активов и их стоимости, а также прогнозируемой способности компании в будущем уплатить задолженные суммы (тут же вам лайфхак как и чем защищаться себя от наложения обеспечительных мер).

Решение об аресте имущества должно быть принято с учетом степени необходимости такого действия. Инспекция должна оценить, может ли компания погасить задолженность с помощью других средств, таких как реорганизация бизнеса, привлечение инвестиций или сокращение расходов. Также стоит учитывать, какое воздействие арест имущества может иметь на дальнейшую деятельность компании, ее сотрудников и партнеров.

Если компания решает продать часть своего имущества, инспекция должна тщательно рассмотреть этот факт. Она должна убедиться, что продажа имущества является частью нормальной деловой и финансовой стратегии компании и не является попыткой скрыть или уклониться от уплаты налогов. При этом инспекция должна продолжать анализировать финансовое состояние компании в целом, а не принимать во внимание только факт продажи имущества.

Да при рассмотрении факта продажи части имущества инспекция должна учитывать, продолжает ли компания свою деятельность, несет ли расходы на содержание других активов. Это поможет определить, является ли продажа имущества рациональным и обоснованным решением в контексте деловой стратегии компании.

Если компания продает имущество с целью обеспечения долгосрочной стабильности или в связи с возникшими экономическими обстоятельствами, инспекция должна принять это во внимание при оценке финансового положения компании и принятии решения о предоставлении отсрочки или других финансовых мер.

Важно, чтобы инспекция осуществляла свою деятельность не только на основании одного факта продажи имущества, но и учитывала весь контекст и финансовую ситуацию компании в целом. Это гарантирует более справедливое и обоснованное принятие решений по взысканию налогов.

Вывод:

Бизнес и налоговые специалисты прекрасно понимают, что суды на стороне налогового органа и позволяем им злоупотреблять своими правами. Но нельзя допускать блокировать бизнес-процессы арестом имущества. Да отстаивать свое право в налоговых спорах несколько сложнее, но из моих публикаций видно, что это возможно, описаны лайфхаки и указана судебная практика, выводы которой можно и нужно комбинировать, но осторожно.

Нужна помощь в вопросах, связанных с налоговыми обеспечительными мерами, нужно сопроводить налоговые проверки и обжаловать-оспорить результаты проверок — обращайтесь!!!

Константин Чупырь