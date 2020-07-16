Не всегда нужно оправдывать, обосновывать выбор контрагента, и к черту должную осмотрительность

Победный судебный кейс. Ну конечно же, в большинстве случаев это не работает. Но, однако, иногда можно одолеть налоговый орган.

Недавно 17-й Арбитражный апелляционный суд в деле N А71-3738/2024 своим постановлением от 05.12.2024 сказал:

Инспекция неправомерно доначислила НДС налогоплательщику посчитав, что сделки налогоплательщика и его контрагентов фиктивные. Инспекция сделала выводы потому, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности.

Помимо осмотрительности налоговики предъявили претензии по одному из контрагентов, что-то подавала декларации с минимальными суммами, сведения 2-НДФЛ представляла только на руководителя, не имела имущества и транспорта и др.

Но, налоговики не учли другие факты, которые реабилитировали налогоплательщика:

покупка товаров - обычная некрупная сделка;

доля в сумме всех покупок за квартал по спорной сделке - 1,25% по спорной сделке, а это значит, нет причин, чтобы проявлять повышенную осмотрительность, подчеркиваю: повышенную;

в свою очередь налогоплательщик выполнил нужный минимум мероприятий (получил выписку из ЕГРЮЛ и сведения из сервиса "Прозрачный бизнес");

анализ открытых источников информации не выявил рисков;

контрагент зарегистрирован за 2,5 года до сделки,

контрагент находится по месту регистрации;

основной вид деятельности - торговля оптовая неспециализированная соответствовал сделке;

товар был передан и принят к учету налогоплательщиком;

было встречное исполнение сделки – товар оплачен;

УПД подписано тем, кто является директором, одновременно участником и подпись совпала с образцом подписи, содержащейся в ЕГРЮЛ;

оформление разовой сделки только на основе УПД без заключения договора соответствует общепринятой практике в деловых отношениях.

инспекция не указала, как из общедоступных сведений организация могла сделать вывод о том, что контрагент не ведет реальную деятельность (это не особо то вычислишь, можно лишь предполагать).

на момент рассмотрения материалов в суде контрагент действующий, сведений о недостоверности данных в ЕГРЮЛ нет (интересный подход. Много контор – пустышек не имеют «недостоверок» несмотря даже на несданные декларации;

Ссылка на постановление 17-го ААС от 05.12.2024 по делу N А71-3738/2024

Вывод

1. Невольно у меня складывается мнение, что налоговый орган не очень то утруждал себя проведением полноценных законных мероприятий налогового контроля для сбора доказательств, но и тем не менее, суд сделал и очертил интересные моменты связанные с должной осмотрительностью. 2. Несмотря, что этот победный кейс и что стандарта, законодательно нет, показывает, что должная осмотрительность все равно необходима, пусть и не на столько глубокой и сложной, но нужна. 3. Меня другое интересует. Мы вступили в стадию, когда микро и мини-бизнес на УСН стал плательщиком НДС. Я сейчас не затрагиваю невозмещаемый НДС 5 и 7%. Речь про НДС 20%. При возмещении НДС на данный момент налогоплательщики, независимо от цвета кожи и расы (шутка), должны проводить все необходимые мероприятия оценки налоговых рисков, в том числе и должную осмотрительность, в противном случае им снимут вычеты. Далеко не каждый «упрощенец» может себе позволить содержать налоговых специалистов, покупать программы комплексы связанные с налоговыми рисками, да и по большому счету в них надо, худо-бедно, разбираться, чтобы понимать какую информацию они содержат, либо как информацию из таких сервисов использовать для своей защиты. То есть на микро и мини-бизнес на УСН с НДС 20% дополнительная налогово-административная нагрузка иначе, снятие вычетов, убытки, ликвидация. Вот по таким «маленьким» налогоплательщикам такие же будут стандарты осмотрительности или всё таки будут поблажки?

P. S. Что это – что это, не уже ли суды поворачиваются лицом к налогоплательщикам.

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Константин Чупырь