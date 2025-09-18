Налоговый кульбит: как ФНС превращает расходы в доходы и при чем тут Конституционный Суд

Акт первый: «Ты – предприниматель!»
Жила-была в солнечном Краснодарском крае одна предприимчивая гражданка. В течение 2023 года она активно инвестировала в недвижимость: купила 26 земельных участков, а 25 из них выгодно продала. Как добросовестный налогоплательщик, она подает декларацию 3-НДФЛ, где честно показывает доход в
52,7 млн рублей и, разумеется, заявляет к вычету расходы на покупку этих участков в размере 40,3 млн. Логично? Абсолютно. Ведь налог мы платим с прибыли, а не с оборота.
Но у инспекторов из Межрайонной ИФНС по Краснодарскому краю было свое, творческое видение ситуации.
«Ага!» – подумали они. – «Множество сделок (26 объектов), короткие сроки владения, цель – извлечение прибыли... Да это же настоящая предпринимательская деятельность!».
И налоговый орган торжественно переквалифицировал нашу героиню в бизнес-леди. Казалось бы, ну хорошо, предприниматель так предприниматель. Но, как в старом анекдоте, есть один нюанс.
Акт второй: Ловушка по-налоговому
Дальше начинается самое интересное. Налоговики рассуждали так:
Раз ты предприниматель, то имущественный вычет по ст. 220 НК РФ (доходы минус расходы) тебе не положен. Он для обычных физлиц, продающих личное имущество. Логично? Вполне. Пункт 4 п. 2 ст. 220 НК РФ это прямо запрещает.
Но ты же не ИП! Ты не зарегистрирована в установленном порядке. А значит, и профессиональный вычет по ст. 221 НК РФ (которым пользуются ИП) тебе тоже не положен!.
И вот тут-то и захлопнулась «правовая ловушка». Для целей определения
дохода нашу героиню признали предпринимателем, а для целей определения расходов – обычным физлицом, которому в этих расходах отказали.
Итог: получите, распишитесь. НДФЛ в размере 5 627 635 рублей, начисленный на весь валовой доход, плюс штрафы. Фактически, ей предложили заплатить налог не с прибыли, а со всего оборота, превратив расходы на сумму более 41 млн рублей в налогооблагаемый доход. Браво, ФНС! Это почти как фокус с распиливанием ассистента, только здесь распилили экономическую логику.
Акт третий: Козырь из рукава, или «ход конем» от ФНС
Конечно, налогоплательщик пошла в атаку: «Постойте, но ведь есть же устоявшаяся судебная практика! Сам Верховный Суд и даже ваша родная ФНС в своих письмах (например, то самое знаменитое Письмо от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549@) разъясняли: если переквалифицировали деятельность в предпринимательскую, будьте добры и расходы учесть как у предпринимателя!».
Налогоплательщик подала возражения, приложила все документы, подтверждающие расходы на 41,2 млн рублей, и сослалась на эту самую практику.
Возражения готов не ваш покорный слуга, но, судя по грамотному построению документа, это был хороший специалист, странно, что от него или нее отказались от дальнейшего сотрудничества. Ну да ладно, это не мой вопрос, совать нос не в свои дела, хотя я это очень люблю.
И тут инспекция, поняв, что первоначальная позиция, мягко говоря, шаткая, достала из рукава новый козырь – свежее
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2024 № 6-П.
«А вот и нет!» – заявила ФНС. – «Конституционный Суд сказал, что в законе неопределенность, и впредь до внесения изменений в НК РФ таким, как вы, вычеты не предоставляются!».
Управление ФНС по Краснодарскому краю поддержало коллег, заявив, что Постановление КС установило
временный запрет на вычеты за все прошлые периоды, а вся былая судебная практика внезапно стала «неактуальной».
Финал: Почему налоговая не права и что такое «обратная сила закона»
Позиция налоговиков – это классический пример искажения сути правосудия. Давайте разберемся по-простому:
«Впредь» не значит «вчера». Конституционный Суд, используя слово «впредь», установил правила на будущее, а не на прошлое. Он не наказывал задним числом тех, кто в 2023 году опирался на действующую практику.
Закон обратной силы не имеет. Это фундаментальный принцип, закрепленный в ст. 54 Конституции и ст. 5 НК РФ. Акты, ухудшающие положение налогоплательщика, не могут применяться к прошлым периодам.
Сам законодатель всё подтвердил. Новый закон (№ 259-ФЗ от 08.08.2024), принятый во исполнение того самого постановления КС, прямо установил: новые правила о вычетах действуют для налоговых периодов
начиная с 2024 года. Это жирная точка в споре о том, распространяются ли они на 2023 год.
Налог с оборота – это конфискация. Облагать налогом валовый доход, игнорируя документально подтвержденные расходы, – это нарушение экономического смысла налога на доходы (ст. 3 НК РФ) и, по сути, носит конфискационный характер.
В итоге, дело дошло до суда. Налогоплательщик требует признать решения ИФНС и УФНС незаконными и обязать инспекцию учесть расходы и пересчитать налог. Уверен, у этой истории будет справедливый финал.
Гайд: Как не попасть в налоговый капкан при продаже имущества
Эта история – отличный урок для всех, кто активно работает с недвижимостью или другими активами, не имея статуса ИП. Чтобы не оказаться на месте нашей героини, вот несколько советов:
Оценивайте риски переквалификации. Если вы совершаете несколько однотипных сделок в год (четкого критерия нет, но 3-5 сделок уже могут вызвать вопросы), систематически продаете имущество вскоре после покупки, а в объявлениях указываете, что вы собственник множества объектов, – вы в зоне риска. Налоговая может признать вашу деятельность предпринимательской.
Статус ИП – это не страшно, а выгодно. Если вы планируете заниматься куплей-продажей активов систематически, лучший способ обезопасить себя – зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это даст вам законное право применять профессиональные вычеты (учитывать расходы) или выбрать более выгодный налоговый режим, например, УСН «Доходы минус расходы».
Собирайте все документы «на берегу». Даже если вы не ИП, храните абсолютно все документы, подтверждающие ваши расходы: договоры купли-продажи, платежные поручения, банковские выписки, расписки. В случае спора это будет ваш главный аргумент. Доводы налоговой в стиле «а откуда у вас деньги на покупку?» юридически ничтожны, если расход подтвержден документально.
Не бойтесь отстаивать свои права. Как показывает эта история, первоначальные доводы налоговой могут быть очень шаткими. Если вы уверены в своей правоте, идите до конца: пишите грамотные возражения на акт, подавайте апелляционную жалобу в вышестоящий орган и, если потребуется, обращайтесь в суд.
Следите за изменениями в законодательстве и судебной практике. История с Постановлением КС № 6-П – яркий пример того, как одно решение может изменить правила игры. Грамотный юрист или налоговый консультант поможет вам быть в курсе событий и не пропустить важные изменения, которые могут коснуться именно вас.
От автора: как мы боремся и побеждаем
Этот кейс – не просто теория, а реальная история, которую я веду прямо сейчас. Я лично проанализировал все материалы проверки и абсурдные решения налоговой службы, на основе чего выработал детальную правовую позицию и подготовил то самое исковое заявление, которое легло в основу этой статьи.
Сейчас я сопровождаю этот спор в суде, защищая интересы клиента. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, налоговая пытается доначислить вам налоги, игнорируя здравый смысл и законы, – обращайтесь. Мой опыт и экспертиза помогут защитить ваши деньги и права.
Вместе мы всех победим!
Главное в налогообложении - не налогооблажаться!
Константин Чупырь - ваш налоговый юрист
