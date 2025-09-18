Налоговый кульбит: как ФНС превращает расходы в доходы и при чем тут Конституционный Суд

Акт первый: «Ты – предприниматель!»

Жила-была в солнечном Краснодарском крае одна предприимчивая гражданка. В течение 2023 года она активно инвестировала в недвижимость: купила 26 земельных участков, а 25 из них выгодно продала. Как добросовестный налогоплательщик, она подает декларацию 3-НДФЛ, где честно показывает доход в

52,7 млн рублей и, разумеется, заявляет к вычету расходы на покупку этих участков в размере 40,3 млн. Логично? Абсолютно. Ведь налог мы платим с прибыли, а не с оборота.

Но у инспекторов из Межрайонной ИФНС по Краснодарскому краю было свое, творческое видение ситуации.

«Ага!» – подумали они. – «Множество сделок (26 объектов), короткие сроки владения, цель – извлечение прибыли... Да это же настоящая предпринимательская деятельность!».

И налоговый орган торжественно переквалифицировал нашу героиню в бизнес-леди. Казалось бы, ну хорошо, предприниматель так предприниматель. Но, как в старом анекдоте, есть один нюанс.