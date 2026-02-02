Аксаков: НДС скоро снизят

2️⃣-й вариант сценария — Тотальный цифровой контроль ФНС (проверенные факты) – это системы слежения

АСК НДС-2 — автоматизированная система контроля за НДС. Поговаривают о существовании АСК НДС-3 и АСК НДС-4. АСК НДС-3 представляет собой самую современную версию системы, которая использует технологию Big Data и искусственный интеллект для обработки огромных объёмов информации, которая внедрена с 2018 года. С 2025 года эта система интегрирована с банковскими базами и отслеживает финансовые потоки физических лиц. А вот с АСК НДС-4 разнообразная информация. Ходят слухи, на данный момент официально АСК НДС-4 не существует, но Федеральная налоговая служба работает над более передовой системой — АИС "Налог-4", которая планируется к внедрению в 2026 году. Эта система будет обрабатывать массивы данных в режиме реального времени и автоматически формировать «инциденты» (признаки нарушений) с использованием искусственного интеллекта. Да-да, тот самый налоговый мониторинг – налоговый контроль в режиме реального времени.

100% контроль всех операций, облагаемых НДС (никакой «бумажный НДС» не проскочит)

Технология Big Data (утверждается, что аналогов в мире не существует)

Централизованная обработка всех деклараций по НДС в Федеральном центре обработки данных (ФЦОД)

Автоматическое выявление разрывов в цепочках НДС

Моментальная идентификация мошеннических схем

Цитата официального источника ФНС:​ «ФНС России осуществляет 100-процентный контроль всех операций, облагаемых НДС»

АСК ДФЛ — система анализа доходов и расходов физлиц. Система сопоставляет данные из справок 2-НДФЛ, отчётности по страховым взносам, реестров имущества (ГИБДД, Росреестр) и банковских выписок. Идут разговоры о предоставлении по запросу пакета документов на получение кредитов, в котором присутствует сведения о заявляемых доходах, что также анализируется, а также якобы анализируются платежи по кредитным обязательствам.

Отслеживание банковских счетов

Отслеживание "серых" зарплат

Сопоставление расходов с задекларированными доходами. К слову сказать, насколько известно, прямого автоматического «налога на все переводы» пока нет, но система подсвечивает инспекторам тех, у кого расходы (например, покупка Porsche) явно не бьются с официальной зарплатой в 30 тысяч рублей. Обмен данными между ЦБ и ФНС становится всё более бесшовным. АСК ДФЛ видит аномальные обороты по картам, что и становится поводом для того самого «запроса».

ИАС КБ — система проверки цепочек контрагентов​. Это, пожалуй, самый мощный инструмент ФНС.

Выявление "технических" компаний

Анализ транзакций между юрлицами

Проверка реальности сделок

Скрыть реального бенефициара схемы сейчас практически невозможно.

СКУАД — комплексная оценка бизнеса на нарушения​.

Это, наверно, одна из самых «грозных» систем в арсенале ФНС, хотя о ней говорят реже, чем об АСК НДС. Если АСК НДС ищет «дыры» в налогах, то СКУАД занимается имуществом и деньгами, которые можно забрать в счет долгов.

Расшифровывается как Система комплексного управления и администрирования долга.

Это интеллектуальная надстройка над базой данных АИС «Налог-3», которая создает цифровой двойник (портрет) должника.

Система анализирует связи на аффилированность, выявляет цепочки родственников (есть цифровой доступ к системам ЗАГС), номинальных директоров и подконтрольных фирм. Также оценивает на взаимозависимость, система рассчитывает коэффициент, стоит ли вообще тратить ресурсы на суды и банкротство. Если активов нет и не предвидится, долг могут признать безнадежным. Если активы выведены — система даст команду «фас». Система прогнозирует банкротство, СКУАД видит признаки преднамеренного банкротства еще до того, как компания подала заявление в суд. (Информация о системе неточная и требует официального подтверждения).

К чему всё это приведет, ФНС рано или поздно может оказаться впереди всех кредиторов и с такими возможностями ФНС, поддержкой на государственном уровне, кредиторы могут оказаться у «разбитого корыта», нечего не получив. Пока, пока судебная практика держит на одном уровне кредиторов и налоговые обязательства.

ИАС "Дробление" — специализированная система выявления схем дробления бизнеса. Поговаривают, что такая система существует и даже создаются специальные отделы в налоговых инспекциях.

Онлайн-кассы — 100% контроль розничных операций​

Практически каждая транзакция может быть проконтролирована в ФНС в режиме реального времени. ФНС получает данные не по запросу, а автоматически. Каждая пробитая кассой позиция улетает оператору фискальных данных (ОФД), а оттуда — сразу в налоговую.

Невозможность скрыть выручку

Банковские данные — полный доступ ФНС к движению средств​

Отслеживание поступлений и списаний

Выявление незадекларированных доходов

Экспертные источники говорят: «ФНС будет видеть всё. Если раньше инспектор вручную искал нестыковки, то теперь за дело берется искусственный интеллект. Прятаться становится бессмысленно — система видит практически всё».

Технологическая инфраструктура для тотального сбора НДС даже с микротранзакций уже создана. Государство технически способно собирать НДС с любого предпринимателя, включая самозанятых и микробизнес с оборотом от 1 млн руб.

Почему эта часть статьи началась практически сразу с налогового контроля. Для того чтобы читатель понимал, под каким контролем находится налогоплательщик, чем его контролируют, сколько этих систем, а какие эти системы в действии – это налогоплательщик ощутит на своей шкуре, когда начнет прямо контактировать с налоговыми органами.

Всё дело в том, что налоговый орган как один из мощнейших агрегаторов информации, а точнее, бюджетных поступлений, может передавать информацию в аналитические центры для того, чтобы на основе этой информации формировалась бюджетная и налоговая политика, и как следствие формировались налоговые ставки, формировалось мнение об той или иной отрасли, предоставлять ли отрасли льготы или нет.

Для налогоплательщиков это катастрофа, так как налогоплательщики, не владея информацией и аналитикой, не могут что-либо полноценно планировать, в частности, провести налоговое планирование и могут отстаивать свои права. Нестабильность налоговых ставок отпугивает инвесторов. Как с прогрессивной шкалой, такой способ налогообложения вскоре может понравиться власти, и власти могут ввести прогрессивную шкалу повсеместно, например, НДФЛ и НДС для УСН. Изменение ставки по прогрессивной шкале может быть «привязана» не только к размеру выручки или дохода, как это реализовано сейчас, с таким же успехом могут ввести какие-то иные специфические триггеры.

Прежде всего — это повысит собираемость. Во-вторых, сложнее считать, если налоговый орган справится с этой задачей, то налогоплательщикам, менее технически обеспеченным, будет гораздо сложнее посчитать и проанализировать, если не сказать — невозможно. Еще под этой «маркой» налоговый орган может посчитать не так, как должен, и налогоплательщик, если и мог бы найти ошибки и неточности в расчетах, то доказывать будет намного сложнее. Всё же ради бюджета. Помним, откуда депутаты, сенаторы, министры, правоохранители и судьи, откуда получают зарплаты и премии.

Лотерея — угадай, какая сейчас налоговая ставка (шутка).

ВЕРОЯТНАЯ НЕВЕРОЯТНОСТЬ