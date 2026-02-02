Аксаков: НДС скоро снизят

Налогоплательщики, не успев оправиться и привыкнуть от введенного в 2024 году НДС в 20%, тут же, следом, в 2025 году получили 22% НДС-а. Про микро- и малый бизнес это вообще отдельная история с НДС, невозмещаемые 5% и 7%, который по своей природе вообще не НДС.
НДС-ый марафон продолжается. Спрашивается, как можно в таком состоянии что-то планировать, разумеется, либо закрываться, либо в тень, надолго ли в тень? Привет инвесторам.
А тут такая радужная новость. Казалось бы.
Но давайте разбираться вместе.
Итак, вернемся к Анатолию Аксакову.
Действительно, такое публичное заявление о предстоящем снижении налога на добавленную стоимость (НДС) в интервью телеканалу «Россия 24» 27–28 января 2026 года было сделано Анатолием Аксаковым. Как оказалось, это даже не популизм в полной его мере. Это заявление представляет собой прогноз депутата, основанный на словах президента РФ, и не являлось официальным обещанием с конкретными сроками. Просто это было сказано так, как будет снижен НДС будет вот-вот, прям буквально совсем скоро. Значит ли это, что снижение НДС обсуждается и в какой-то перспективе «маячат» сроки снижения. Вот ссылка на эту новость.
Тем не менее возникают законные вопросы. Как скоро снизят? До какого размера снизят? Кого коснется это снижение, всех или кого-то определенного?
Это будет действительное тотальное снижение или витиеватые маневры, как с УСН? Или пока всех НДС-ных жуликов не переловят. Переловили — дальше что? Думаете, снизят? Сдается мне — вряд ли.
Озвучена цифра в «5 лет». Как-то это совсем не похоже на фразу «скоро снизят». Что же должно произойти через пять лет и с чем бизнес, оставшийся бизнес, придет к счастливому моменту снижения НДС?
НДС не снизят, пока коррупционеров не переловят — может быть, но маловероятно. Как будет тотальная цифровизация — ситуация существенно должна существенно изменится в сторону улучшения. Почувствует ли улучшение рядовой гражданин? Как говорится: «Будем посмотреть…»
Анатолий Аксаков говорит о некоторых цифрах и об отраслях бизнеса, но… но… но.
Кстати, обратили внимание, «налоговые гайки» закрутили, точнее, «перезакрутили», и начались точечные незначительные послабления в некоторых случаях.
И не верить Анатолию Аксакову тоже нельзя. Все-таки человек давно связан с финансовым сектором и, надеюсь, у него аналитический склад ума и инсайдерская информация, которые позволяют ему ощущать и знать те или иные налоговые и финансовые изменения.
Напомним себе, Анатолий Геннадьевич Аксаков — российский политический и экономический деятель со значительным опытом работы в финансовой сфере. Анатолий Аксаков — председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку с 5 октября 2016 года, депутат Государственной Думы непрерывно с 1999 года (III–VIII созывы), председатель Совета Ассоциации банков России, член правления РСПП, научный руководитель кредитно-экономического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (1983) и Дипломатическую академию МИД РФ (2005).
Из эфира телеканала «Россия 24» 27–28 января 2026 года Аксаков заявил:
«Судя по моим встречам с бизнесом, он понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки».
Депутат также добавил, что «главное — дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям».
«По мере стабилизации ситуации, примерно через пять лет может появиться возможность начать снижение НДС».
Основанием для прогноза Аксакова служат публичные заявления президента России Владимира Путина о том, что повышение НДС носит временный характер.
9 декабря 2025 года, на следующий день после заявления Путина о временном характере меры, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил позицию Кремля:
«Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны».
На вопрос о сроках сохранения ставки 22% Песков ответил, что в Кремле пока нет понимания, как долго НДС может оставаться на таком уровне. Это свидетельствует о том, что конкретные сроки снижения налога не определены даже на уровне президентской администрации.
Вопросов больше, чем ответов.
Как мне кажется, такого рода сообщения — это пока больше похоже на попытку успокоить предпринимателей, чем на реальный план. Ближайшие несколько лет налогами придется управлять, исходя из действующей ставки.
Давайте будем честны, ожидаемый финансовый эффект повышения НДС – это дополнительные поступления в бюджет от повышения НДС до 22%: 2026 год: 1,187 трлн руб.; 2027 год: 1,559 трлн руб.; 2028 год: 1,677 трлн руб. В общей сложности (запланированной) 4,423 трлн руб. за 3 года (источники цифр разные, поэтому относительные). Это колоссальная сумма, сопоставимая с годовым бюджетом на здравоохранение или образование. Очевидно, что государство не откажется от этих доходов добровольно. Обратите внимание, фигурируют сроки 3 года, то есть ждать тотального снижения НДС ранее, чем через 3 года, даже не следует ожидать. Точечные послабления, конечно же, есть и будут.
Займемся налоговой конспирологией
⚠️ ДИСКЛЕЙМЕР.
Ниже изложены аналитические сценарии и авторские гипотезы.
Они не являются утверждениями о фактах, не содержат инсайдерской информации и не могут рассматриваться как официальные прогнозы органов власти.
1️⃣-й наиболее вероятный сценарий — бесконечная временная мера
Самый правдоподобный вариант. Повышение НДС до 22% объявлено «временным», чтобы снизить градус возмещений. Сколько не общей, всё равно бизнес-среда будет самым четким показателем налоговых изменений. Каждые год или два или 3 будут выходить чиновники с тезисом: «Ситуация еще не стабилизировалась, нужно подождать еще чуть-чуть, лет 5».
Конспирология, возможно, заключается в том, что государство рассчитывает на инфляционное обесценивание долгов и затыкание дыр в бюджете за счет «налога на потребление», который платят все — от пенсионера до олигарха.
Тут нет никакого заговора как такового. В данном контексте речь идет не о «конспирологии» в чистом виде, а о классических механизмах макроэкономики, которые часто называют «инфляционным налогом».
Речь идет прежде всего о государственном (суверенном) долге и социальных обязательствах, таких как внутренний госдолг, займы перед банками, долги перед населением, социальные обязательства (зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия) и т. д.
2️⃣-й вариант сценария — Тотальный цифровой контроль ФНС (проверенные факты) – это системы слежения
АСК НДС-2 — автоматизированная система контроля за НДС. Поговаривают о существовании АСК НДС-3 и АСК НДС-4. АСК НДС-3 представляет собой самую современную версию системы, которая использует технологию Big Data и искусственный интеллект для обработки огромных объёмов информации, которая внедрена с 2018 года. С 2025 года эта система интегрирована с банковскими базами и отслеживает финансовые потоки физических лиц. А вот с АСК НДС-4 разнообразная информация. Ходят слухи, на данный момент официально АСК НДС-4 не существует, но Федеральная налоговая служба работает над более передовой системой — АИС "Налог-4", которая планируется к внедрению в 2026 году. Эта система будет обрабатывать массивы данных в режиме реального времени и автоматически формировать «инциденты» (признаки нарушений) с использованием искусственного интеллекта. Да-да, тот самый налоговый мониторинг – налоговый контроль в режиме реального времени.
100% контроль всех операций, облагаемых НДС (никакой «бумажный НДС» не проскочит)
Технология Big Data (утверждается, что аналогов в мире не существует)
Централизованная обработка всех деклараций по НДС в Федеральном центре обработки данных (ФЦОД)
Автоматическое выявление разрывов в цепочках НДС
Моментальная идентификация мошеннических схем
Цитата официального источника ФНС: «ФНС России осуществляет 100-процентный контроль всех операций, облагаемых НДС»
АСК ДФЛ — система анализа доходов и расходов физлиц. Система сопоставляет данные из справок 2-НДФЛ, отчётности по страховым взносам, реестров имущества (ГИБДД, Росреестр) и банковских выписок. Идут разговоры о предоставлении по запросу пакета документов на получение кредитов, в котором присутствует сведения о заявляемых доходах, что также анализируется, а также якобы анализируются платежи по кредитным обязательствам.
Отслеживание банковских счетов
Отслеживание "серых" зарплат
Сопоставление расходов с задекларированными доходами. К слову сказать, насколько известно, прямого автоматического «налога на все переводы» пока нет, но система подсвечивает инспекторам тех, у кого расходы (например, покупка Porsche) явно не бьются с официальной зарплатой в 30 тысяч рублей. Обмен данными между ЦБ и ФНС становится всё более бесшовным. АСК ДФЛ видит аномальные обороты по картам, что и становится поводом для того самого «запроса».
ИАС КБ — система проверки цепочек контрагентов. Это, пожалуй, самый мощный инструмент ФНС.
Выявление "технических" компаний
Анализ транзакций между юрлицами
Проверка реальности сделок
Скрыть реального бенефициара схемы сейчас практически невозможно.
СКУАД — комплексная оценка бизнеса на нарушения.
Это, наверно, одна из самых «грозных» систем в арсенале ФНС, хотя о ней говорят реже, чем об АСК НДС. Если АСК НДС ищет «дыры» в налогах, то СКУАД занимается имуществом и деньгами, которые можно забрать в счет долгов.
Расшифровывается как Система комплексного управления и администрирования долга.
Это интеллектуальная надстройка над базой данных АИС «Налог-3», которая создает цифровой двойник (портрет) должника.
Система анализирует связи на аффилированность, выявляет цепочки родственников (есть цифровой доступ к системам ЗАГС), номинальных директоров и подконтрольных фирм. Также оценивает на взаимозависимость, система рассчитывает коэффициент, стоит ли вообще тратить ресурсы на суды и банкротство. Если активов нет и не предвидится, долг могут признать безнадежным. Если активы выведены — система даст команду «фас». Система прогнозирует банкротство, СКУАД видит признаки преднамеренного банкротства еще до того, как компания подала заявление в суд. (Информация о системе неточная и требует официального подтверждения).
К чему всё это приведет, ФНС рано или поздно может оказаться впереди всех кредиторов и с такими возможностями ФНС, поддержкой на государственном уровне, кредиторы могут оказаться у «разбитого корыта», нечего не получив. Пока, пока судебная практика держит на одном уровне кредиторов и налоговые обязательства.
ИАС "Дробление" — специализированная система выявления схем дробления бизнеса. Поговаривают, что такая система существует и даже создаются специальные отделы в налоговых инспекциях.
Онлайн-кассы — 100% контроль розничных операций
Практически каждая транзакция может быть проконтролирована в ФНС в режиме реального времени. ФНС получает данные не по запросу, а автоматически. Каждая пробитая кассой позиция улетает оператору фискальных данных (ОФД), а оттуда — сразу в налоговую.
Невозможность скрыть выручку
Банковские данные — полный доступ ФНС к движению средств
Отслеживание поступлений и списаний
Выявление незадекларированных доходов
Экспертные источники говорят: «ФНС будет видеть всё. Если раньше инспектор вручную искал нестыковки, то теперь за дело берется искусственный интеллект. Прятаться становится бессмысленно — система видит практически всё».
Технологическая инфраструктура для тотального сбора НДС даже с микротранзакций уже создана. Государство технически способно собирать НДС с любого предпринимателя, включая самозанятых и микробизнес с оборотом от 1 млн руб.
Почему эта часть статьи началась практически сразу с налогового контроля. Для того чтобы читатель понимал, под каким контролем находится налогоплательщик, чем его контролируют, сколько этих систем, а какие эти системы в действии – это налогоплательщик ощутит на своей шкуре, когда начнет прямо контактировать с налоговыми органами.
Всё дело в том, что налоговый орган как один из мощнейших агрегаторов информации, а точнее, бюджетных поступлений, может передавать информацию в аналитические центры для того, чтобы на основе этой информации формировалась бюджетная и налоговая политика, и как следствие формировались налоговые ставки, формировалось мнение об той или иной отрасли, предоставлять ли отрасли льготы или нет.
Для налогоплательщиков это катастрофа, так как налогоплательщики, не владея информацией и аналитикой, не могут что-либо полноценно планировать, в частности, провести налоговое планирование и могут отстаивать свои права. Нестабильность налоговых ставок отпугивает инвесторов. Как с прогрессивной шкалой, такой способ налогообложения вскоре может понравиться власти, и власти могут ввести прогрессивную шкалу повсеместно, например, НДФЛ и НДС для УСН. Изменение ставки по прогрессивной шкале может быть «привязана» не только к размеру выручки или дохода, как это реализовано сейчас, с таким же успехом могут ввести какие-то иные специфические триггеры.
Прежде всего — это повысит собираемость. Во-вторых, сложнее считать, если налоговый орган справится с этой задачей, то налогоплательщикам, менее технически обеспеченным, будет гораздо сложнее посчитать и проанализировать, если не сказать — невозможно. Еще под этой «маркой» налоговый орган может посчитать не так, как должен, и налогоплательщик, если и мог бы найти ошибки и неточности в расчетах, то доказывать будет намного сложнее. Всё же ради бюджета. Помним, откуда депутаты, сенаторы, министры, правоохранители и судьи, откуда получают зарплаты и премии.
Лотерея — угадай, какая сейчас налоговая ставка (шутка).
ВЕРОЯТНАЯ НЕВЕРОЯТНОСТЬ
3️⃣-й вероятный сценарий - "Цифровой НДС в реальном времени"
Вероятность внедрения довольно высокая.
Суть этого механизма взимания налога, НДС в частности, а именно автоматический расчёт и списание НДС с каждой транзакции через: онлайн-кассы, банковские системы, маркетплейсы, единый налоговый счёт (ЕНС). Допустим, банки будут автоматически списывать какой процент с каждого входящего платежа в пользу государства. В том числе поэтому-то идет речь о том, чтобы всех россиян подсадить на цифровой рубль.
Механизм может быть реализован следующим образом: предприниматель совершает продажу, онлайн-касса/банк автоматически рассчитывает НДС, сумма НДС мгновенно списывается с ЕНС в бюджет, декларации не нужны (данные уже у ФНС), уклониться невозможно физически. Государству такой механизм выгоден: мгновенное пополнение бюджета, сокращение самого многочисленного штата государственного органа в лице налогового (около 150 000 человек на сегодня), ликвидация "разрывов" в цепочках НДС.
Для бизнеса при всем удобстве АУСН, если введут НДС, при таких механизмах взимания налога постоянный кассовый разрыв (НДС уходит сразу).
Обратили внимание, микро- и мини-бизнес после снижения порога выручки посмотрели в сторону АУСН. АУСН попал под «НДС-ый марафон». Это пока…
Четвертый вероятностный сценарий – НДС для самозанятых
Вероятность маленькая, можно сказать, скромная, но всё же…
Введение НДС 5-7% для самозанятых при доходе >2,4 млн руб./год:
Почему есть вероятность? 8+ млн самозанятых — огромная налоговая база, при технологическом автоматизированном сборе налога это вполне возможно, ну и как борьба с «подменой трудовых отношений».
4️⃣-й, невероятный сценарий — НДС вместо страховых взносов.
Суть в отмене страховых взносов (30-45% от ФОТ) с замещением через повышенный НДС 25-28%. Логика примерно такая: для бизнеса — один налог вместо многих; для бюджета — рост собираемости (сложнее уклониться от НДС, чем от взносов, это из серии зарплат в конвертах и работа с самозанятыми); для граждан — бонус в виде роста потребительских цен, то есть перенос налоговой нагрузки на потребление и, как следствие, сокращение потребления.
5️⃣-й сценарий — про спецрежимы и лимиты: "УСН и ПСН фактически отменены"
Цитата: Экспертное сообщество, налоговые консультанты
"Сама идея УСН и ПСН, как удобных и понятных режимов, фактически демонтируется. Это не очередное поднятие лимитов или косметические правки. Речь идет о тектоническом сдвиге: большинство «упрощенцев» заставят платить НДС, а патент станет практически бесполезен для любого микробизнеса."
Лимит 10 млн руб. к 2028 году — это ниже дохода высококвалифицированного физлица
Розничная торговля лишится ПСН
Региональные льготы по УСН отменяются
Налоговая нагрузка на УСН приближается к ОСНО
Складывается такое ощущение, что УСН и ПСН к 2028-2029 отменят.
Как результат, микро- и мини-бизнес закрывается, некоторые уходят в «тень». 2026 год еще больше «подсветит» ситуацию.
Цитата: Алексей Курасов, эксперт ФГ "Финам"
«Прогноз: "Рост НДС и снижение порога УСН может привести к закрытию до 30% компаний из сектора малого и среднего предпринимательства"»
Про уход бизнеса в тень говорят эксперты ТПП, ОПОРА России: «Массовый уход в "серую" зону; Рост неформальной занятости; Возрождение "конвертных" схем выплаты зарплат»
Цитата: "Отмена пониженных тарифов страховых взносов может привести к росту «серых» зарплат". Эта цитата к тому, что уже процесс ухода в тень наличествует, в какой-то момент собираемость страховых взносов упала, поэтому отчасти власти отказали в ряде льгот.
6️⃣-й сценарий – сокращение льгот
Отказ в льготах уже наблюдается. На примере IT-отрасли, в частности, отмена нулевой ставки НДС на ПО, рост страховых взносов, снижение порога УСН с 60 до 10 млн. Последствия такой налоговой политики: около 40% ИТ-компаний с доходом до 60 млн руб. — на грани выживания; рост цен на ПО примерно до 30-35%; сокращение штата на 10% и более процентов; банкротства малых компаний (а с имуществом у IT-стартапов очень сложно, в основном мозги и личный компьютер); отток кадров за рубеж (IT и так-то преимущественно стараются работать на зарубежные компании, а при наличии капитала и заказчиков тут же стараются мигрировать за рубеж).
7️⃣-й сценарий – отмена льгот
Государство может попробовать “подкрутить” экспортный НДС так, чтобы на практике экспорт стал облагаться 10–15%, а возмещение/вычеты — урезались или стали сильно менее удобными. Официальный мотив — борьба с “экспортными схемами”, неофициальный бонус — доп. доходы бюджета (оценочно +500–800 млрд руб. в год).
Как это может быть сделано без громкой «отмены 0%»: осложнение подтверждения нулевой ставки, больше условий и формальностей, больше бюрократических препонов; дольше возвращать НДС (затягивание камеральных/возмещения); создать невозможные условия, чтобы “проще заплатить НДС, чем бодаться за 0%”; итог — экспортёры “добровольно” начинают применять ненулевую ставку. Государева аргументация: “экспортёры и так получают валютную выручку”; “много мошенничества/фиктивного экспорта”; международная практика (не все страны дают нулевую ставку).
8️⃣-й сценарий, наиболее вероятный – единая ставка НДС для всех
Аксаков и не только он упоминает «тотальную цифровизацию».
Конспирологическая версия такая, и этой версии придерживается профессиональное сообщество, что НДС в его классическом виде (с вычетами и возмещениями) заменят автоматическим налогом на оборот (по типу налога на профессиональный доход, но для всех). Правительство может заявить о «беспрецедентном снижении» НДС, например, допустим, 12–15%. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях».
В чем подвох? Допустим, ставка станет единой для всех без исключения. Отменят льготные 10% на социально значимые товары (лекарства, еда) и, возможно, даже ставку 0% для экспортеров. В результате математически бюджет выиграет за счет расширения базы, а нагрузка на потребителя вырастет из-за подорожания базовых продуктов.
Политическая риторика: «Мы снизили НДС, снизили»; «Упростили систему — теперь один налог для всех!»; «Боремся с неравенством — все платят одинаково!» Примерный прирост от таких поступлений ориентировочно +2-3 трлн руб. ежегодно, и сборы вырастут при формально "сниженной" ставке. Политическая победа, правительство сдержит обещание о снижении НДС, сохранив/увеличив доходы бюджета.
Разумеется, при такой модели развития множество льгот отменят.
Кстати, для единой ставки НДС технически всё готово: АСК НДС-2 и 3, онлайн-кассы, внедрение налогового мониторинга; поэтапное снижение порогов (60→20→10) готовит почву; политическая риторика о "временности".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заявление Анатолия Аксакова о «скором снижении НДС» следует рассматривать как политическую риторику, направленную на снижение социального напряжения. Реальные действия государства (поэтапное снижение порогов освобождения от НДС, создание тотальной системы контроля, отмена льгот) указывают на противоположный тренд — универсализацию НДС для всех категорий налогоплательщиков.
Финансовая логика не оставляет государству выбора: отказ от 4,4 трлн руб. дополнительных поступлений от НДС (2026-2028) в условиях бюджетного дефицита, расходов и социальных обязательств экономически невыгоден и невозможен.
Как думаете, в такую нестабильную налоговую среду пойдут хоть какие-нибудь инвесторы или ждут только своих инвесторов по индивидуальным неофициальным схемам налогообложения?
Наиболее реалистичный сценарий — формальное «снижение» ставки с одновременным расширением базы (все и со всего платят НДС), что позволит властям сдержать политическое обещание, сохранив/увеличив доходы бюджета.
Мои умозаключения не более чем фантасмагория, но, учитывая тенденции, бизнесу следует готовиться не к снижению, а к универсализации НДС. С другой стороны, может быть, настанет момент и закончатся санкции, для России откроются рынки сбыта и деньги потекут рекой, то, может, и налоговую нагрузку снизят. Кто знает, кто знает. повышения; финансовая логика: расширение базы важнее ставки.
Удачи нам всем❗
Главное в налогообложении ❗❗ не налогооблажаться
Москва, январь 2026
