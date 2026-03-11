КПП ЗП моб
Константин Чупырь
Судебная практика по налоговым спорам

Выиграли дело по взаимозависимости. Но радоваться пока рано

Вчера, 10 марта, суд первой инстанции в Москве вынес решение в нашу пользу по делу № А40‑31783/2025. Мы смогли отстоять клиента в споре с налоговой по вопросу взаимозависимости компаний.

Победа, конечно, приятная. Но рано открывать шампанское. Судебный процесс в таких спорах редко заканчивается на первой инстанции — налоговая почти всегда идет в апелляцию. А там всё может повернуться иначе.

Тем не менее небольшую паузу, чтобы выдохнуть, мы себе позволили.

Почему это решение важно

Если говорить откровенно, дела о взаимозависимости — одни из самых нервных. Статистика неутешительная: в большинстве случаев суды поддерживают налоговую. Они нередко видят взаимозависимость там, где бизнес просто перестраивает работу.

По сути, налоговики считают, что если бизнес перешел с одной компании на другую — значит, это «фиктивная операция» и новая организация должна платить старые долги. Особенно если сохраняются адреса, персонал, контракты, сайт — и даже логотип.

В нашем случае налоговая пыталась доказать именно такую схему. Но мы сумели показать, что речь шла не о «переливании бизнеса», а о законной реструктуризации, без признаков ухода от налогов.

Что помогло выиграть

На этот раз сработал не один аргумент, а целая комбинация.

  • Хорошо продуманная стратегия защиты.

  • Тщательная подготовка доказательств.

  • И, что особенно важно, активная позиция клиента.

Сбор документов, анализ договоров, анализ банковских выписка, анализ действий компании-должника, анализ действий компании-ответчика, процессуальные ошибки и противоречия налогового органа, составление сравнительного анализа обоих налогоплательщиков с визуализацией — всё это выполнялось в сжатые сроки. И результат получился соответствующий.

Честно говоря, переживал я сильно. Не из‑за собственной уверенности в позиции — с ней всё было в порядке, — а из‑за «жесткой» статистики. Когда видишь, что большинство подобных дел заканчиваются не в пользу бизнеса, начинаешь понимать, насколько важно каждое доказательство и каждый аргумент.

Юридическая суть спора — простыми словами

Если компания не погасила налоговую недоимку в течение трёх месяцев, ФНС может попробовать взыскать её с другой организации — взаимозависимой. Но для этого взаимозависимость нужно доказать документально.

Проблема в том, что понятие «взаимозависимость» часто трактуется расширительно. Бизнесу приходится объяснять очевидные вещи:
— что смена адреса не означает уход от налогов,
— что переход сотрудников — не преступление,
— и что схожесть контрактов ещё не делает компании взаимозависимыми.

Что дальше

Полный текст решения суда пока не готов. Посмотрим, как судья изложит мотивировочную часть — попадут ли туда все мои доводы. Подробности сейчас раскрывать не могу, чтобы не навредить процессу, ведь, скорее всего, апелляция не за горами. Если кому-то что-то нужно - в директ.

А пока просто фиксируем момент: первую битву выиграли.
До конца спора — ещё далеко.

