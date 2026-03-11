Выиграли дело по взаимозависимости. Но радоваться пока рано

Почему это решение важно

Если говорить откровенно, дела о взаимозависимости — одни из самых нервных. Статистика неутешительная: в большинстве случаев суды поддерживают налоговую. Они нередко видят взаимозависимость там, где бизнес просто перестраивает работу.

По сути, налоговики считают, что если бизнес перешел с одной компании на другую — значит, это «фиктивная операция» и новая организация должна платить старые долги. Особенно если сохраняются адреса, персонал, контракты, сайт — и даже логотип.

В нашем случае налоговая пыталась доказать именно такую схему. Но мы сумели показать, что речь шла не о «переливании бизнеса», а о законной реструктуризации, без признаков ухода от налогов.