Выиграли дело по взаимозависимости. Но радоваться пока рано

Победа, конечно, приятная. Но рано открывать шампанское. Судебный процесс в таких спорах редко заканчивается на первой инстанции — налоговая почти всегда идет в апелляцию. А там всё может повернуться иначе.
Тем не менее небольшую паузу, чтобы выдохнуть, мы себе позволили.
Почему это решение важно
Если говорить откровенно, дела о взаимозависимости — одни из самых нервных. Статистика неутешительная: в большинстве случаев суды поддерживают налоговую. Они нередко видят взаимозависимость там, где бизнес просто перестраивает работу.
По сути, налоговики считают, что если бизнес перешел с одной компании на другую — значит, это «фиктивная операция» и новая организация должна платить старые долги. Особенно если сохраняются адреса, персонал, контракты, сайт — и даже логотип.
В нашем случае налоговая пыталась доказать именно такую схему. Но мы сумели показать, что речь шла не о «переливании бизнеса», а о законной реструктуризации, без признаков ухода от налогов.
Что помогло выиграть
На этот раз сработал не один аргумент, а целая комбинация.
Хорошо продуманная стратегия защиты.
Тщательная подготовка доказательств.
И, что особенно важно, активная позиция клиента.
Сбор документов, анализ договоров, анализ банковских выписка, анализ действий компании-должника, анализ действий компании-ответчика, процессуальные ошибки и противоречия налогового органа, составление сравнительного анализа обоих налогоплательщиков с визуализацией — всё это выполнялось в сжатые сроки. И результат получился соответствующий.
Честно говоря, переживал я сильно. Не из‑за собственной уверенности в позиции — с ней всё было в порядке, — а из‑за «жесткой» статистики. Когда видишь, что большинство подобных дел заканчиваются не в пользу бизнеса, начинаешь понимать, насколько важно каждое доказательство и каждый аргумент.
Юридическая суть спора — простыми словами
Если компания не погасила налоговую недоимку в течение трёх месяцев, ФНС может попробовать взыскать её с другой организации — взаимозависимой. Но для этого взаимозависимость нужно доказать документально.
Проблема в том, что понятие «взаимозависимость» часто трактуется расширительно. Бизнесу приходится объяснять очевидные вещи:
— что смена адреса не означает уход от налогов,
— что переход сотрудников — не преступление,
— и что схожесть контрактов ещё не делает компании взаимозависимыми.
Что дальше
Полный текст решения суда пока не готов. Посмотрим, как судья изложит мотивировочную часть — попадут ли туда все мои доводы. Подробности сейчас раскрывать не могу, чтобы не навредить процессу, ведь, скорее всего, апелляция не за горами. Если кому-то что-то нужно - в директ.
А пока просто фиксируем момент: первую битву выиграли.
До конца спора — ещё далеко.
Комментарии3
Константин, поздравляем!!!
Поздравляю и желаю, чтобы в итоге все завершилось удачно!
Мы как-то анализировали общую статистику судебки по дроблению, на сколько помню по стране более 90% дел было в пользу в ФНС.
Поэтому такая победа действительно дорого строит! Но, как вы правильно заметили, в таких делах всегда важна совокупность факторов!
Спасибо, что поделись своим опытом! 🚀✨