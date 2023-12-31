Трудоустройство иностранцев. Способы оформления мигрантов на работу

Для оформления мигранта на работу нужно определиться, какой у него правовой статус.

Елена Стукалина, заместитель руководителя отдела по кадровому администрированию Coleman Group, рассказала о способах оформления мигрантов на работу, ответственности и рисках для работодателя и последних изменениях в законодательстве.

Для оформления мигранта на работу нужно определиться, какой у него правовой статус — их всего три:

постоянно проживающий в РФ (иностранный гражданин, имеющий вид на жительство);

временно проживающий в РФ (иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание);

временно пребывающий в РФ (иностранный гражданин, прибывший в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание).

Для иностранцев, приехавших по визе, потребуется разрешение на работу (РНР), которое работник получает совместно с работодателем.

Для иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом порядке необходим патент. Однако, согласно законодательству, существуют категории лиц, которые могут осуществлять трудовую деятельность без патента или разрешения на работу. К ним относятся граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия); иностранцы с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП); беженцы, получившие, свидетельство о предоставлении временного убежища в России; студенты российских ВУЗов, имеющих гос. аккредитацию.

Трудоустройство иностранцев из безвизовых стран

Большая часть мигрантов, работающих в РФ — это представители безвизовых стран. К ним относятся граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Украины, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Как уже было сказано выше граждане стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии принимаются на работу на единых основаниях — без патента или разрешения на работу.

Иностранцы данной категории имеют все шансы трудоустраиваться и жить в РФ на протяжении полного срока действия оформленного трудового договора, а также приобретают статус временно пребывающих в РФ.

Для их оформления необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его нотариальный перевод, если паспорт невозможно прочесть на русском языке;

действующую миграционную карту (кроме граждан республики Беларусь);

документ о регистрации по месту пребывания;

полис ДМС: с 01.01.2023 г. не требуется для граждан ни одной из стран ЕАЭС. До указанной даты не требовался только для граждан РБ;

ИНН. Если у гражданина на территории РФ имеется зарегистрированная недвижимость или транспортные средства, то ИНН необходимо предоставить. В остальных случаях ИНН не требуется;

остальные документы (трудовую книжку, СНИЛС и т.п.) сотрудник предоставляет, если они ему уже ранее были оформлены (выданы).

Особенности проживания и оформления в РФ для граждан ЕАЭС

Для проживания и работы на территории РФ работникам стран ЕАЭС не требуется дополнительных документов (визы, разрешения на работу, патентов и т.п.). Они могут работать по всей территории РФ без ограничений.

Миграционная карта оформляется гражданином при пересечении границы и действует в течение 90 дней. По окончании этого периода иностранный гражданин обязан обратиться в миграционную службу и продлить карту. Правовой статус, устанавливающийся для данной категории лиц – «Временно пребывающий». С первого дня пресечения границы иностранные граждане стран ЕАЭС получают налоговый статус «Резидент» и уплачивают НДФЛ в размере 13%.

Заключение трудового договора с иностранными гражданами ЕАЭС возможно только при наличии отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место прибывания (такое уведомление часто еще называют временной регистрацией).

Без временной регистрации оформить работника не получится, так как его адрес должен быть указан в трудовом договоре; в документах при постановке на налоговый учет в ФНС; в уведомлении МВД о трудовой деятельности и прочих отчетных документах.

Трудовой договор может быть как бессрочным, так и срочным. Срочный трудовой договор заключается по основаниям статьи 59 ТК. При этом, оформить его можно только если иностранному гражданину исполнилось 18 лет (статья 327.1 ТК).

Документы должны быть действительны весь период работы сотрудника в организации. В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или их дата просрочена, работодателю грозит штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

Для работающих в российских компаниях граждан государств ЕАЭС продолжительность командировок по территории России не ограничена.

С 1 января 2023 года в трудовом договоре с гражданами стран ЕАЭС не требуется указывать реквизиты полиса добровольного медицинского страхования.

Работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России о приеме или увольнении иностранного гражданина в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты заключения или прекращения договора. Срок подачи уведомления исчисляется со следующего дня от даты заключения (расторжения) соответствующего договора (приказ МВД от 10.01.2018 года № 11 приложение № 15).

Что касается иностранных граждан с безвизовым видом прибытия в РФ, и не являющихся членами ЕАЭС, (к таковым относятся граждане Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана), то для их трудоустройства требуется патент, получаемый самостоятельно.

В документе нужно указать один регион и одну специальность или должность, по которым планируется осуществлять трудовую деятельность. При этом, работодателю не нужно разрешение на привлечение такого специалиста.

Патент можно оформить в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) или записаться в МВД на Госуслугах. Документ выдадут в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Перед обращением в МВД иностранцу нужно обязательно оформить полис ДМС, а перед получением патента внести первый платёж.

В дальнейшем за документ нужно ежемесячно вносить авансовый платёж за каждый следующий месяц или сразу за год. Каждый регион самостоятельно устанавливает стоимость патента на календарный год.

После получения патента нужно отправить в районное отделение МВД копию трудового договора заказным письмом с уведомлением о вручении или принести его лично. Это может сделать иностранный гражданин или его работодатель. Работодатель может отправить уведомление на Госуслугах.

Ответственность предусмотрена, если иностранец работает:

без патента;

по недействительному или аннулированному патенту;

по профессии, которая отличается от указанной в патенте;

не в том регионе, где получил патент.

В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской или Ленинградской области — штраф от 5 000 до 7 000 ₽ и выдворение из страны.

В других регионах — штраф от 2 000 до 5 000 ₽ и возможное выдворение из страны.

Особенности проживания и оформления граждан с безвизовым видом прибытия в РФ, которые не являются членами ЕАЭС, в целом схожи с условиями для резидентов стран ЕАЭС за исключением нюансов, связанных с получением патента. При оформлении трудового договора требуются: патент, паспорт и его нотариальный перевод, миграционная карта, регистрация по месту прибывания, СНИЛС, ИНН, уведомление МВД о приеме на работу (срок 3 рабочих дня).

Трудоустройство иностранцев с видом на жительство (ВНЖ)

Процедура оформления трудовых отношений данной категории иностранцев и граждан РФ — схожа. И работник, и работодатель освобождены от получения специальных разрешений. Иностранцы с видом на жительство могут выбрать любой субъект РФ для трудовой деятельности.

Для оформления документов гражданам с ВНЖ потребуются:

Паспорт и нотариально заверенная копию этого же паспорта.

Вид на жительство иностранного гражданина.

Регистрацию по месту пребывания (как правило, в ВнЖ проставляется штамп о месте регистрации иностранного гражданина; если этот штамп отсутствует, то надо запросить временную регистрацию).

ИНН (ФИО иностранного гражданина должно совпадать с ВнЖ).

Остальные документы (трудовая книжка, СНИЛС и т.д.) предоставляются в случае, если они были оформлены/выданы ранее.

Особенности проживания и оформления иностранцев с ВНЖ

Срок действия вида на жительство, который является основанием пребывания иностранца на территории РФ — 5 лет. При этом, он может неоднократно продлеваться (статья 8 закона 115-ФЗ).

У данной категории иностранных граждан правовой статус определяется как «Постоянно проживающий», а в соответствии с налоговым статусом — «Резидент» работник уплачивает НДФЛ в размере 13%.

При заключении трудового договора или договора ГПХ работодатель должен указать в реквизитах работника как данные иностранного паспорта, так и данные вида на жительство. Оформить трудовой договор можно только с мигрантом, который является совершеннолетним (статья 327.1 ТК). Стоит отметить, что с данной категорией иностранных граждан может заключаться и срочный трудовой договор, и бессрочный по основаниям статьи 59 ТК.

Работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД о приеме или увольнении иностранного гражданина в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты заключения или прекращения договора. Срок подачи уведомления исчисляется со следующего дня от даты заключения (расторжения) соответствующего договора (приказ МВД от 10.01.2018 года № 11 приложение № 15).

В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или имеются просроченные документы, работодателю грозит штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

Иностранный гражданин обязан в 10-дневный срок уведомить работодателя о получении гражданства РФ и обратиться в банковскую организацию, через которую он получает заработную плату, т.к. при смене гражданства меняется лицевой счет банковской карты.

Трудоустройство иностранцев с разрешением на временное проживание (РВП)

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации (далее РВП) — документ, предоставляющий иностранному гражданину или лицу без гражданства право на проживание в стране в течение срока его действия и оформленный в установленном законодательством порядке.

Данное разрешение может быть оформлено в виде отметки (штампа) в паспорте либо в виде отдельного документа установленной формы.

В нашей практике были случаи, когда такой формой являлся обыкновенный лист формата А4 со штампом РВП, содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство, номер и дату принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение.

Срок, на который выдается РВП — 3 года. (закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», статья 6). При этом, продление разрешения на временное проживание невозможно. Если срок РВП истек, а иностранный гражданин все еще не получил вид на жительство, то ему придется выехать за пределы РФ.

Иностранный гражданин с РВП может работать только в том субъекте РФ, где ему выдано разрешение на временное проживание. У него нет необходимости получать разрешение на работу или патент для трудоустройства, а также имеется возможность свободно въезжать и выезжать из России.

Особенности проживания и оформления иностранцев с РВП

Для оформления на работу иностранный гражданин, получивший в Российской Федерации разрешение на временное проживание, должен предъявить следующие документы:

Паспорт со штампом «Разрешено временное проживание» и его нотариально заверенную копию;

Разрешение на временное проживание, если оно оформлено отдельным документом; регистрацию по месту пребывания; ИНН.

Остальные документы (трудовая книжка, СНИЛС и т.д.) сотрудник предоставляет, если они ему уже оформлены (выданы).

Особенности проживания и оформления иностранцев с РВП

РВП в РФ могут получить граждане стран СНГ и дальнего зарубежья. При этом, гражданам дальнего зарубежья после получения РВП не нужна виза для проживания в РФ, их правовой статус будет определен как «Временно проживающий».

При заключении трудового договора используются такие же ФИО иностранного гражданина, как и установлено в штампе об РВП и в ИНН. В случае расхождения данных МВД оштрафует организацию на сумму до 1 миллиона рублей или приостановит её деятельность на срок до 90 суток.

Работодатель при заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера (ГПХ) должен указать в реквизитах работника как данные иностранного паспорта, так и данные РВП.

Оформить трудовой договор можно только с мигрантом, которому уже исполнилось 18 лет (статья 327.1 ТК). Документы должны быть действительны весь период работы сотрудника в организации.

В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или обнаруживается несоответствующая дата их подписания — работодатель вынужден будет выплачивать штраф до 1 000 000 рублей или приостановить деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

С иностранным гражданином, имеющим РВП, заключается бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор по основаниям статьи 59 ТК, ему будет присвоен налоговый статус «Резидент» необходимостью выплачивать НДФЛ в размере 13%

О приеме (увольнении) иностранного гражданина, имеющего РВП, работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения соответствующего договора. Срок подачи уведомления исчисляется со следующего дня от даты заключения (расторжения) соответствующего договора (приказ МВД от 10.01.2018 года № 11 приложение № 15).

РВП может быть аннулирован. В этом случае статус меняется на «временно пребывающий», а иностранный гражданин должен быть уволен, т.к. осуществлять трудовую деятельность на территории РФ он сможет только на основании патента или разрешения на работу.