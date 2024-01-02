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Отпуска

Отзыв сотрудника из отпуска. Какие документы нужны

Все случаи, когда работодатель может отозвать работника из отпуска, а также требования, которые он обязан исполнить предусмотрены статьей 125 ТК. При этом, согласно законодательству, отозвать сотрудника из отпуска возможно только с его собственного согласия.
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Все случаи, когда работодатель может отозвать работника из отпуска, а также требования, которые он обязан исполнить предусмотрены статьей 125 ТК. При этом, согласно законодательству, отозвать сотрудника из отпуска возможно только с его собственного согласия.

Пути коммуникации с ним включают в себя: звонок по телефону, письмо по электронной почте, отправку телеграммы. Если работник, несмотря на все уговоры, отказывается вернуться на свое рабочее место до конца отпуска, заставить его это сделать нельзя.

Если сотрудник со­гла­сен выйти на ра­бо­ту, то неис­поль­зо­ван­ная часть от­пус­ка должна быть предо­став­ле­на ему в любое удобное время в те­че­ние те­ку­ще­го ра­бо­че­го года, либо при­со­еди­не­на к от­пус­ку за сле­ду­ю­щий ра­бо­чий год.

Ка­те­го­рии ра­бот­ни­ков, вызов которых из от­пус­ка не при­ме­ним ни при каких об­сто­я­тель­ствах

Не могут быть вызваны из отпуска работники, не достигшие возраста 18 лет, беременные женщины и сотрудники, за­ня­тые на ра­бо­тах с вред­ны­ми и/или опас­ны­ми усло­ви­я­ми труда.

Процедура отзыва работника из отпуска

Сначала составляется служебная записка на отзыв сотрудника из отпуска с указанием причины. Обычно она пишется на имя руководителя организации. Затем в письменной форме подготавливается уведомление для работника о необходимости его отзыва из отпуска. Далее нужно получить согласие работника в письменной форме. После получения согласия издается соответствующий приказ и вносятся изменения в график отпусков. Табель учёта рабочего времени составляется с учетом досрочного выхода работника из отпуска. Осуществляется пересчет отпускных.

Отзыв из отпуска в кадровых документах

При от­зы­ве ра­бот­ни­ка из от­пус­ка по про­из­вод­ствен­ной необ­хо­ди­мо­сти со­труд­ник кад­ро­вой служ­бы дол­жен вне­сти из­ме­не­ния в гра­фик от­пус­ков. 

  • В та­бе­ле учета ра­бо­че­го вре­ме­ни дни, когда ра­бот­ник на­хо­дил­ся в от­пус­ке, от­ме­ча­ют­ся бук­вен­ным кодом «ОТ». А дни, когда со­труд­ник уже ра­бо­тал (после от­зы­ва) — бук­вен­ным кодом «Я».

  • Факт от­зы­ва из от­пус­ка также дол­жен быть от­ра­жен и в лич­ной кар­точ­ке ра­бот­ни­ка — форме № Т-2.

В графе 4 раз­де­ла VIII кар­точ­ки нужно ука­зать ко­ли­че­ство дней, ко­то­рые со­труд­ник фак­ти­че­ски от­гу­лял в от­пус­ке.

При этом в графе VII «Ос­но­ва­ние» долж­ны быть ука­за­ны рек­ви­зи­ты при­ка­зов об от­пус­ке ра­бот­ни­ка и об от­зы­ве из от­пус­ка.

Перерасчет отпускных

При от­зы­ве из от­пус­ка ра­бот­ник ка­кую-то часть от­пус­ка не от­гу­ля­ет. При этом, от­пуск­ные ему были на­чис­ле­ны как раз за все дни пред­по­ла­га­е­мо­го от­пус­ка в со­от­вет­ствии с гра­фи­ком от­пус­ков и вы­пла­че­ны еще до его на­ча­ла — не позд­нее чем за 3 дня, как того тре­бу­ет ТК (ст.136 ТК).

Со­от­вет­ствен­но, при от­зы­ве из от­пус­ка без пе­ре­рас­че­та от­пуск­ных не обой­тись, так как при предо­став­ле­нии впо­след­ствии неис­поль­зо­ван­ной части от­пус­ка ра­бот­ни­ку нужно будет рас­счи­тать его от­пуск­ные ис­хо­дя из дру­го­го рас­чет­но­го пе­ри­о­да (ст.139 ТК), а также с момента выхода на работу начинает начисляться заработная плата.

На перерасчёт отпускных нужно письменное согласие работника, так как отпускные не входят в перечень разрешённых статьёй 137 ТК удержаний из заработной платы. Однако почти все работодатели этим пренебрегают.

Существуют три варианта действий:

  • сделать добровольный возврат неиспользованных отпускных в кассу;

  • получить заявление от работника на удержание со следующей заработной платы;

  • оформить излишние отпускные как полученный аванс по заработной плате.

В любом случае необходимо пересчитать НДФЛ и страховые взносы с указанных сумм.

Если работник не даёт согласие на возврат или удержание остатка денег за отпуск, проблему можно решить только в судебном порядке.

За время тяжбы работодатель будет вынужден платить заработную плату без компенсации суммы отпускных.

Когда отпускник против выхода на работу

Еще раз вернемся к моменту, что без согласия работника вынудить его выйти на работу нельзя. Он может как проигнорировать уведомление работодателя об отзыве из отпуска, так и отказаться выходить на работу без указания причин.

Отказ работника досрочно выйти из отпуска нельзя расценить как нарушение трудовой дисциплины. К работнику не могут быть применены дисциплинарные взыскания, в том числе увольнение за прогул (п. 37 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Работник при отказе никакой ответственности не несёт. Более того, если работодатель будет настаивать или угрожать, можно обратиться в трудовую инспекцию и наказать руководство компании по части 1 статьи 5.27 КоАП.

Ошибки работодателей при отзыве работников из отпуска

К подобным ошибкам относятся:

  • Не оформление или неверное оформление отзыва из отпуска.

  • Отзыв из отпуска без согласия работника.

  • Отзыв из отпуска, когда он не допускается.

  • Неверный подход к пересчету отпускных, НДФЛ и взносов.

Одной из типичных ошибок организации является отзыв сотрудника из учебного отпуска

Работникам, которые совмещают трудовую деятельность с обучением, предоставляются дополнительные отпуска (ст. 173–176 ТК). Причем предоставлять дополнительный учебный отпуск — это обязанность организации, а не право.

Во время нахождения сотрудника в таком учебном отпуске может возникнуть производственная необходимость в его выходе на работу, либо работник сам захочет начать трудиться раньше, чем закончится его отпуск. Однако Роструд подтвердил, что отзыв из учебного отпуска не допускается.

Связано это с тем, что нормами действующего законодательства отзыв из отпуска, который предоставлен в связи с обучением специалиста, не предусмотрен.

Кроме того, такие отпуска имеют строго целевое назначение и должны быть использованы только в установленные сроки.

Таким образом, предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем указано в справке-вызове не будет соответствовать требованиям действующего законодательства. Даже если об этом попросит сам работник.

  • Также не предусмотрена возможность отзыва сотрудника из отпуска без сохранения заработной платы или из отпуска по уходу за ребенком.

  • Отзыв сотрудницы из отпуска по беременности и родам также не допускается (письмо Роструда от 24.05.2013 № 1755-ТЗ).

Таким образом, организация вправе отозвать своего работника только из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ответственность работодателя

Ответственность может наступить как при нарушении порядка оформления отзыва сотрудника из отпуска, так и при нарушении трудовых прав подчиненного.

В случае несоблюдения требований трудового законодательства работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП.

Помимо перечисленных выше возможных нарушений со стороны работодателя, организация может понести ответственность, если не предоставит подчиненному неиспользованную часть отпуска в удобное для него время в течение текущего рабочего года или не присоединит к отпуску за следующий рабочий год.

Итак, работника можно отозвать из отпуска при необходимости в следующих случаях

  • Причина вызова обоснована и реальна.

  • Работник не относится к работникам: младше 18 лет, не беременный, не работаете во вредных или опасных условиях труда, не находиться в учебном отпуске или в отпуске без сохранения.

  • Работник дал согласие для выхода на работу. Устное согласие на прерывание отпуска еще не говорит о том, что сотрудник официально должен выйти на работу в срок. Это согласие должно быть оформлено в письменном виде.

Во всех остальных случаях отзыв работника из отпуска будет незаконным.

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