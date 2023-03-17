Законопроекты

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

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Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки
Иллюстрация: freepik/freepik

Законопроект направлен на установление порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении денежных переводов по поручению клиента – физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также решает имеющуюся в настоящее время проблему, связанную с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике (по операциям с использованием платежных карт) и информации о получателе денег.

Сейчас в 115-ФЗ установлено, что денежный перевод по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тыс. рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации отправителя.

При этом, максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством не предусмотрена.

Это обстоятельство не отвечает международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, предписывающим при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение, применение стандартных мер проверки клиента, а также создает дополнительные риски совершения обналички и обеления денег, добытых преступных путем.

При этом переводы с использованием персонифицированных электронных средств платежа на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей, связанных с меньшими рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, чем переводы без открытия банковского счета, идентификация проводится в полном объеме.

Поэтому предлагается установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации при денежном переводе по поручению физлица без открытия счета в размере 100 тыс. рублей или аналог в иностранной валюте.

Отсутствие у банка, обслуживающего отправителя, полноценной информации о получателе перевода денежных средств приводит к невозможности оперативного установления уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ конечного получателя.

Таким образом получение информации о контрагентах по операциям, являющимся предметом оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям, в том числе террористической направленности, занимает значительный период времени, что в условиях стремительно меняющейся обстановки приводит к потере актуальности и ценности обозначенных сведений.

Поэтому проектируемые изменения в законодательство предлагают обязать банки включить и обеспечить передачу в составе расчетных документов информации как о плательщике, так и о получателе денег.

При этом отсутствие такой информации приведет к возврату денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат и при наличии подозрений о связи операции с ПОД/ФТ – ‎к направлению организацией, обслуживающей получателя денежных средств, сообщения о подозрительной операции в Росфинмониторинг.

💡Для любителей почитать первоисточник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=136450.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
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Законопроекты

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

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