Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке

А что суд?

1. Все спорные контрагенты прошли проверку посредством открытых и не открытых

источников, таких как: СПАРК, Контр.Фокус, СБИС, Картотека арбитражных дел, ЕГРЮЛ, сайт Прозрачный бизнес, раздел сайта ФНС о дисквалифицированных лицах, Федеральный ресурс и т.п.

Спорные контрагенты при проверке со стороны общества не отвечали ни одному из негативных маркеров.

2. От контрагентов были получены документы, которые были представлены в налоговый орган приложением к возражениям на акт выездной проверки:

уставные документы,

НД по НДС, НД по налогу на прибыль за период, предшествующий заключению договоров,

копии паспорта директора,

выписка из ЕГРЮЛ и др.

То есть общество не знало и не могло знать о том, что три спорных поставщика имеют какие-либо нарушения при исчислении налогов и сдаче налоговых деклараций.

3. Анализа движения денег по счетам спорных контрагентов сильно мало для того, чтобы определить, насколько их финансово-хозяйственные операции реальны, ибо законодательство РФ допускает иные способы взаиморасчетов между субъектами предпринимательской деятельности.

4. ИФНС не может делать вывод о том, хватает ли у поставщика трудовых ресурсов для выполнения взятых на себя обязательств.

5. Тот факт, что один из руководителей компаний-поставщиков не явился на допрос в ИФНС, не является указанием на то, что сделки нереальны. Ведь к моменту вызова на допрос гражданин уже более 2.5 лет не имел отношения к деятельности спорного поставщика.

Итог: признать решение ИФНС о привлечении к ответственности недействительным, с ИФНС взыскать в пользу проверяемой организации 3 000 рублей расходов.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-54189/2023

Наблюдаем за развитием событий. Предстоит еще апелляция. А пока посмотрите на то, какими факторами, указывающими на реальность сделок, защищался налогоплательщик: проверка контрагентов в общедоступных источниках, претензий по факту оказания услуг (выполнения работ) у проверяющих нет.

Получается, что: