Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке

А что суд?
1. Все спорные контрагенты прошли проверку посредством открытых и не открытых
источников, таких как: СПАРК, Контр.Фокус, СБИС, Картотека арбитражных дел, ЕГРЮЛ, сайт Прозрачный бизнес, раздел сайта ФНС о дисквалифицированных лицах, Федеральный ресурс и т.п.
Спорные контрагенты при проверке со стороны общества не отвечали ни одному из негативных маркеров.
2. От контрагентов были получены документы, которые были представлены в налоговый орган приложением к возражениям на акт выездной проверки:
уставные документы,
НД по НДС, НД по налогу на прибыль за период, предшествующий заключению
договоров,
копии паспорта директора,
выписка из ЕГРЮЛ и др.
То есть общество не знало и не могло знать о том, что три спорных поставщика имеют какие-либо нарушения при исчислении налогов и сдаче налоговых деклараций.
3. Анализа движения денег по счетам спорных контрагентов сильно мало для того, чтобы определить, насколько их финансово-хозяйственные операции реальны, ибо законодательство РФ допускает иные способы взаиморасчетов между субъектами предпринимательской деятельности.
4. ИФНС не может делать вывод о том, хватает ли у поставщика трудовых ресурсов для выполнения взятых на себя обязательств.
5. Тот факт, что один из руководителей компаний-поставщиков не явился на допрос в ИФНС, не является указанием на то, что сделки нереальны. Ведь к моменту вызова на допрос гражданин уже более 2.5 лет не имел отношения к деятельности спорного поставщика.
Итог: признать решение ИФНС о привлечении к ответственности недействительным, с ИФНС взыскать в пользу проверяемой организации 3 000 рублей расходов.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-54189/2023
Наблюдаем за развитием событий. Предстоит еще апелляция. А пока посмотрите на то, какими факторами, указывающими на реальность сделок, защищался налогоплательщик: проверка контрагентов в общедоступных источниках, претензий по факту оказания услуг (выполнения работ) у проверяющих нет.
Получается, что:
если знал о том, что фирма серенькая, но пошёл на сделку, то скорее всего не отобьешь затраты в суде,
если не знал о том, что фирма не платит налоги, не всех в штат оформляет и обналичивает, то есть шанс отбить расходы в суде при наличии документов и подтверждения факта поставки товара, оказания услуг, выполнения работ . Главное - не подставлять своих, то есть не делать вид, что у спорного подрядчика кто-то работает, а на самом деле там свои же трудились.
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