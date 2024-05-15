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Наталья Горячая
НДС

Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке

Выездная. Период — 2017 — 2019 годы. Сняты вычеты по НДС, полученные от нескольких спорных поставщиков.

А что суд?

1. Все спорные контрагенты прошли проверку посредством открытых и не открытых

источников, таких как: СПАРК, Контр.Фокус, СБИС, Картотека арбитражных дел, ЕГРЮЛ, сайт Прозрачный бизнес, раздел сайта ФНС о дисквалифицированных лицах, Федеральный ресурс и т.п.

Спорные контрагенты при проверке со стороны общества не отвечали ни одному из негативных маркеров.

2. От контрагентов были получены документы, которые были представлены в налоговый орган приложением к возражениям на акт выездной проверки:

  • уставные документы,

  • НД по НДС, НД по налогу на прибыль за период, предшествующий заключению

    договоров,

  • копии паспорта директора,

  • выписка из ЕГРЮЛ и др.

То есть общество не знало и не могло знать о том, что три спорных поставщика имеют какие-либо нарушения при исчислении налогов и сдаче налоговых деклараций.

3. Анализа движения денег по счетам спорных контрагентов сильно мало для того, чтобы определить, насколько их финансово-хозяйственные операции реальны, ибо законодательство РФ допускает иные способы взаиморасчетов между субъектами предпринимательской деятельности.

4. ИФНС не может делать вывод о том, хватает ли у поставщика трудовых ресурсов для выполнения взятых на себя обязательств.

5. Тот факт, что один из руководителей компаний-поставщиков не явился на допрос в ИФНС, не является указанием на то, что сделки нереальны. Ведь к моменту вызова на допрос гражданин уже более 2.5 лет не имел отношения к деятельности спорного поставщика.

Итог: признать решение ИФНС о привлечении к ответственности недействительным, с ИФНС взыскать в пользу проверяемой организации 3 000 рублей расходов.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-54189/2023

Наблюдаем за развитием событий. Предстоит еще апелляция. А пока посмотрите на то, какими факторами, указывающими на реальность сделок, защищался налогоплательщик: проверка контрагентов в общедоступных источниках, претензий по факту оказания услуг (выполнения работ) у проверяющих нет.

Получается, что:

  1. если знал о том, что фирма серенькая, но пошёл на сделку, то скорее всего не отобьешь затраты в суде,

  2. если не знал о том, что фирма не платит налоги, не всех в штат оформляет и обналичивает, то есть шанс отбить расходы в суде при наличии документов и подтверждения факта поставки товара, оказания услуг, выполнения работ . Главное - не подставлять своих, то есть не делать вид, что у спорного подрядчика кто-то работает, а на самом деле там свои же трудились.

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