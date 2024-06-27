Суд пришел к выводу, что общество вынуждало граждан регистрироваться в качестве самозанятых

Большая часть чеков (973 чека), были сформированы с 5 устройств. 15 самозанятых регистрировали чеки с 2 разных устройств. Таким образом, выявлена массовая регистрация чеков самозанятых с одинаковых устройств, что является признаком отсутствия самостоятельности в ведении хозяйственной деятельности самозанятых по отношению к проверяемой организации.

С учетом вышеизложенного, в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о создании обществом схемы, целью которой явилась минимизация платежей по НДФЛ и страховым взносам, а именно:

факты, указывающие на оказание правовой и бухгалтерской поддержки при регистрации физических лиц в качестве самозанятых, при формировании чеков, при начислении и выплате вознаграждения, в том числе в отсутствие составления актов выполненных работ.

факты, свидетельствующие о том, что регистрация работников в качестве самозанятых являлась инициативой общества;

факты непосредственного участия компании в организации процесса привлечения физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, к деятельности общества по оказанию клининговых услуг;

Важно ли делать хороший договор с подрядчиком? Важно.

Достаточно ли хорошего договора об оказании услуг? Нет.

Что надо учесть при составлении договора с плательщиком НПД? Что он по сути такой же исполнитель (подрядчик), как и все остальные ваши подрядчики и исполнители, зарегистрированные как юрлица или ИП.

А что тогда надо ещё учесть в работе с самозанятыми? Естественность ваших отношений как клиент-исполнитель (заказчик-подрядчик). Ничего нового. Всё, как в отношениях с ИП и юрлицами.

Тогда можно официанта привлечь как самозанятого? Нет. Разве что он приедет разово на выездное мероприятие, обслужит и уедет обслуживать другое к другому клиенту.

А можно повара подтащить под самозанятого? Можно, но только если он приехал, сварил борщ с пампушками и уехал.