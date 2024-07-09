Вы отказали в приеме на работу? Сообщите причину

С июля 2015 года работодатели обязаны сообщать причину отказа в приеме на работу.

После получения требования от соискателя, которого не приняли на работу, вам необходимо в течение 7 рабочих дней в письменной форме сообщить ему причину отказа.

Если соискатель не обращался с просьбой объяснить причину отказа, то давать комментарии вы не обязаны. Отказать можно только за несоответствие деловых качеств кандидата вашей вакансии. За голубые глаза или двоих детей отказать в приеме на работу нельзя.

Если вы проигнорировали просьбу соискателя, то вам грозит штраф в размере до 50 000 рублей.

💡Для любителей почитать первоисточник: ст. 3 и 64 ТК РФ и п. 1 ст. 5.27 КоАП.