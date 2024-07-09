Комитет Думы отклонил 13 поправок по НДС. Обзор изменений в законопроекте

Все поправки, которые я перечислила ниже 👇, Комитетом Думы по бюджету и налогом рекомендовано ОТКЛОНИТЬ.

Предложения про лимиты выручки, свыше которых упрощенец начинает платить НДС

⛔️Предложение: установить для упрощенцев, ведущих бизнес в районах Крайнего Севера, лимит выручки 250 млн.руб., после которого налогоплательщик становится плательщиком НДС (Сенатор Российской Федерации А.Г. Жукова).



⛔️Предложение: лимит выручки, после которого вводится обязанность платить НДС, 60 млн. для всех, а для КС — 120 млн. руб. (Депутаты ГД А.Б. Веллер, В.Н. Пивненко).



⛔️Предложение: сделать лимит выручки, свыше которого упрощенец переходит на уплату НДС, в размере 270 млн. руб., а для налогоплательщиков, ведущих бизнес в районах Крайнего Севера, установить коэффициент 2.0 (Депутат ГД С.В. Авксентьева).



⛔️Предложение: упрощенцы с выручкой до 250 млн. руб. освобождаются от обязанности платить НДС (Депутаты СРЗП во главе с С. Мироновым).



⛔️Предложение: не вводить для упрощенцев обязанность платить НДС при выручке свыше 60 млн. руб. (7 депутатов Думы одной группой).



⛔️Упрощенцы с выручкой до 120 млн. руб. освобождаются от обязанности платить НДС (Депутат ГД О.Г. Дмитриева и Депутат ГД Волоцков А.А. , Депутат Ремезков А.А.).

Предложения об освобождении от НДС по видам деятельности

⛔️Предложение: освободить от уплаты НДС (ст. 149 НК РФ) ветеринарные организации, осуществляющие научную, профессиональную и техническую деятельность (Депутаты от «Новых Людей»).

Предложения о введении иных ставок по НДС для упощенцев

⛔️Предложение: ставку НДС для упрощенцев, превысивших выручку 250 млн.руб., но в пределах 450 млн. руб., установить в размере 6, а не 7% (депутаты от СРЗП во главе с С. Мироновым).



⛔️Предложение: сделать ставку НДС 2% для упрощенцев с выручкой от 60 млн. руб. до 250 млн.руб., 5% — до 350 млн. руб., 7% — до 450 млн. руб. (Депутат ГД О.Г. Дмитриева).

Предложения по процедуре перехода

⛔️Предложение: ставки НДС, установленные новыми правилами, налогоплательщик не выбирает, как это предусмотрено в редакции законопроекта, принятого в первом чтении, а в беззаявительном порядке (Депутат ГД Волоцков А.А.).



⛔️Предложение: ставку 5(7)% предлагается применять не в течение 12 налоговых периодов, а в течение лишь 4 кварталов (Депутат ГД Волоцков А.А.).



⛔️Предложение: обязанность платить НДС по ставке 5 (7)% ввести только для УСН 15%. Для упрощенцев, применяющих объект налогообложения доходы, эту норму не применять (депутат Г.Д. Волоцков А.А.).

Предложения по вычетам по НДС (входной налог)

⛔️Предложение: убрать ограничение на предоставление вычетов для тех, кто применяет ставки 5 (7)% (7 депутатов Думы одной группой).



💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 639663-8



Подробнее о законопроекте читайте подборку здесь



Вот. Так лучше. В одной публикации всё видно.