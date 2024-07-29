Что будет, если я не дам согласие на увольнение сотрудника по собственному желанию?

Отвечает Роструд.
Согласия работодателя на увольнение работника по собственному желанию не требуется.
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме в сроки, установленные ТК РФ. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, по письменному заявлению работника — другие документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет.
💡Для любителей почитать первоисточник здесь.
Комментарии2
реально прямо такой вопрос и был? И задавший вопрос все свои координаты оставил?
А там же анонимно можно вопросы задать, насколько я помню. Плюс, там вопрос скорее от работника, чем от работодателя.