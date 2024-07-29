Что будет, если я не дам согласие на увольнение сотрудника по собственному желанию?

Как продавать продукты для ЗОЖ на маркетплейсах: история компании «Народная Здрава»

Бренд «Народная Здрава» производит товары для сторонников ЗОЖ: обезжиренную муку, урбечи, ореховые пасты, чай, травяные сборы и другие товары. Но самый популярный товар с момента запуска бизнеса — это сыродавленные растительные масла. Сейчас в ассортименте 19 видов масел, есть даже масла из грецкого ореха, мака, конопли и черного тмина — как говорится, на любой вкус и цвет.