Тихонько сползла с кресла от прочитанного. Решила с вами поделиться

Одному из читателей пришло уведомление из ИФНС. В шапке указано, что направляется информация.

В ходе проведения мероприятий налогового контроля отделом камеральных налоговых проверок проанализирована финансово-хозяйственная деятельность компании и установлено, что начисление дивидендов за период в процентном соотношении к размеру зарплаты составляет более 70%. Хм… а почему не 59 или 66,3%. И почему вообще дивиденды не могут быть больше, чем фонд оплаты труда? Почему не наоборот?

Далее идут рассуждения о праве общества на дивиденды, об обязанности заплатить НДФЛ со ссылками на статьи и главы НК РФ.

А в конце письма инспектор в статусе замначальника пишет, что в течение 5 дней с момента получения письма необходимо предоставить пояснения, почему доля дивидендов превышает начисленную зарплату. Также надо предоставить документы, подтверждающие выплату дивидендов, справку-расчет и иные первичные документы.

То, что в законе 14-ФЗ ничего не сказано про то, что дивиденды не должны быть больше, чем фонд оплаты труда, замначальника не тревожит. Ему просто интересно, почему вместо дивидендов владельцы компании не платят себе зарплату. Ведь с зарплаты можно больше платить налогов и взносов. А дивиденды облагаются скромными 13(15) %. Вот засада-то.

Бесят.

Давайте повторим, в каких ситуациях можно и когда нельзя выплачивать дивиденды.

Дивиденды нельзя выплачивать, если у компании:

не из чего выплачивать, т.е. по итогам периода сформировала убыток или прибыль равна 0,

есть признаки банкротства,

вышедшему из ООО участнику не выплачена его доля,

не оплачены доли в уставном капитале,

есть ковенанты в силу договора,

в стране объявлен мораторий на банкротство (тогда можно выплатить лишь в случае, если вы подали в ЕФРСБ заявление об отказе от моратория).

Других ограничений, в т.ч. в виде методических рекомендаций ФНС или контрольных соотношений из недр налоговой службы у вас нет. Оформляйте выплату правильно, считайте налоги, перечисляйте их в любимый госбюджет, наслаждайтесь наличием денег на личных счетах.

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