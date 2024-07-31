Когда я могу отказать в приеме на работу по основаниям, не связанным с деловыми качествами кандидата?

Необоснованным считается отказ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.

При этом согласно абз. 6 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 под деловыми качествами понимаются способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

Однако федеральными законами могут устанавливаться случаи, когда отказ в приеме на работу по основаниям, не связанным с деловыми качествами работника, будет правомерен. Например:

1) административное наказание в виде дисквалификации (ст. 3.11 КоАП РФ) влечет лишение физлица права занимать должности в исполнительном органе управления юрлица,

2) ограничено применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы (ч. 2 ст. 253 ТК РФ),

3) к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 2 ст. 331 ТК РФ).

Следовательно, вышеуказанным лицам будет правомерно отказано в заключении трудового договора по соответствующим должностям и видам работ.

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