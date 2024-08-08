Профсоюзный схематоз

Всё бы было хорошо, но схему, как это обычно бывает, спалили сами же сотрудники. При этом две инстанции не увидели никаких следов схемы.
Но кассация докопалась до следующего:
часть работников воспринимали материальную помощь как доплату к заработной плате; часть указала, что за ней не обращались;
выплата заработной платы совпадает с датой выплаты материальной помощи;
пожертвования перечислялись на постоянной основе, ежемесячно, также как и выплаты материальной помощи работникам;
отдельного перечисления материальной помощи без поступления пожертвований не производилось;
выплата материальной помощи осуществляется на 2-3 рабочий день после поступивших пожертвований, в разных размерах, исходя из занимаемой должности, должностного оклада, вклада сотрудника в деятельность компании;
заявления об оказании материальной помощи имели одинаковое содержание, по шаблону напечатаны на компьютере, а от руки вписаны ФИО, подпись и дата;
документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение сотрудников, не представлялись, обстоятельства потребности в помощи не указывались;
помощь не носила никакого социального характера, она не зависела от материального состояния членов профсоюза – работников компании. Размер материальной помощи зависел как от занимаемой должности, так и от отработанного времени, то есть, был привязан к штатному расписанию, фактически являясь оплатой за труд.
В итоге компании начислили страховые взносы, оштрафовали, начислили пеню на чуть больше 412 тыс. рублей.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А55-11555/2020.
Снова и снова мы возвращаемся к теме рисования схем. Во-первых, надо признать, что ЧОПам конкурировать между собой очень тяжело.
Классика жанра: один платит все (или почти все) установленные законом налоги и живет на большом количестве охраняемых объектов, другой стремится любой ценой получить объект под охрану, соглашаясь на 70-80 тыс. рублей за пост, что явно не включает в себя не только квалифицированных сотрудников, но и выплаты страховых взносов и НДФЛ с фонда оплаты труда.
Во-вторых, какую бы мы схему ни придумывали, спалит ее …сотрудник на допросе.
Комментарии1
Охранник в РФ одна из трёх самых распространенных профессий в России.