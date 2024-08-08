Профсоюзный схематоз

Некий ЧОП перечислял профсоюзу добровольные пожертвования на уставную деятельность и профсоюзные взносы, а через несколько дней этот профсоюз возвращал деньги, но уже не охранному предприятию, а…его сотрудникам как матпомощь.

Всё бы было хорошо, но схему, как это обычно бывает, спалили сами же сотрудники. При этом две инстанции не увидели никаких следов схемы.

Но кассация докопалась до следующего:

часть работников воспринимали материальную помощь как доплату к заработной плате; часть указала, что за ней не обращались; выплата заработной платы совпадает с датой выплаты материальной помощи; пожертвования перечислялись на постоянной основе, ежемесячно, также как и выплаты материальной помощи работникам; отдельного перечисления материальной помощи без поступления пожертвований не производилось; выплата материальной помощи осуществляется на 2-3 рабочий день после поступивших пожертвований, в разных размерах, исходя из занимаемой должности, должностного оклада, вклада сотрудника в деятельность компании; заявления об оказании материальной помощи имели одинаковое содержание, по шаблону напечатаны на компьютере, а от руки вписаны ФИО, подпись и дата; документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение сотрудников, не представлялись, обстоятельства потребности в помощи не указывались; помощь не носила никакого социального характера, она не зависела от материального состояния членов профсоюза – работников компании. Размер материальной помощи зависел как от занимаемой должности, так и от отработанного времени, то есть, был привязан к штатному расписанию, фактически являясь оплатой за труд.

В итоге компании начислили страховые взносы, оштрафовали, начислили пеню на чуть больше 412 тыс. рублей.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А55-11555/2020.

Снова и снова мы возвращаемся к теме рисования схем. Во-первых, надо признать, что ЧОПам конкурировать между собой очень тяжело.

Классика жанра: один платит все (или почти все) установленные законом налоги и живет на большом количестве охраняемых объектов, другой стремится любой ценой получить объект под охрану, соглашаясь на 70-80 тыс. рублей за пост, что явно не включает в себя не только квалифицированных сотрудников, но и выплаты страховых взносов и НДФЛ с фонда оплаты труда.

Во-вторых, какую бы мы схему ни придумывали, спалит ее …сотрудник на допросе.