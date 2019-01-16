Двести самозанятых и плохие договоры

А что случилось?
Общество в проверяемый период осуществляло деятельность по погрузке-разгрузке на территории заказчика. Для выполнения своих договорных обязательств компании требовались значительные трудовые ресурсы, восполнение которых было разрешено путём привлечения самозанятых в количестве 197 физлиц.
А что суд?
Из анализа условий данных договоров следует, что:
1) договоры оказания услуг носили не разовый, а систематический характер и заключались на год или до окончания календарного года,
2) сроки договоров не прописаны, отсутствуют документы о расторжении договоров,
3) в договорах об оказании услуг отсутствует конкретный объем работ,
4) формирование вознаграждения за фактически отработанный объем оказанных услуг, что противоречит правилам вознаграждения по договорам гражданско-правового характера,
5) акты об оказании услуг у общества отсутствуют, сторонами договора они не составлялись.
Материалами камеральных проверок подтверждаются следующие обстоятельства:
1) общество распределяло работников по местам выполнения работ/оказания услуг;
2) договоры, заключаемые с самозанятыми, носят периодический характер, с выплатой дохода несколько раз в месяц (ежемесячно) за предоставляемые услуги;
3) допросы свидетелей показали, что когда они обращались к обществу по имеющимся вакансиям, их побуждали регистрироваться в качестве налогоплательщика НПД и только после этого заключались договоры об оказании услуг;
4) именно общество производило контроль за самозанятыми, инструктаж работников, обеспечивало их СИЗ. Общество возмещало самозанятым стоимость прохождения медицинской комиссии для получения санитарной книжки, а также стоимость спец.одежды;
5) общество позиционирует себя как работодатель, осуществляя, по сути, все его функции, гарантируя своим сотрудникам безопасность при выполнении работ, выполнение трудового и налогового законодательства; обеспечивая своих сотрудников необходимыми документами, формой, а также обучая своих сотрудников, что подтверждается, в том числе, информацией, размещенной сайте;
6) при прекращении получения денежных средств от общества подрядчики в большинстве случаев снимались с учета;
7) формирование вознаграждения за фактически отработанные дни (часы) противоречит правилам вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А46-2537/2023
Как обычно, закрепим прочитанное выводами:
любую вашу схему спалит сотрудник (подрядчик),
договорные отношения с самозанятыми требуют такого же внимания, как и договоры с любым другим исполнителем (подрядчиком, поставщиком),
официальная информация, размещаемая на сайте (и/или в социальных сетях), может указать на то, что в вашей схеме что-то не чисто,
настоящий самозанятый не нуждается в контроле, который присущ трудовым отношениям.
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