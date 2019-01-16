Двести самозанятых и плохие договоры

По результатам камеральных налоговых проверок представленных обществом расчетов по НДФЛ и страховым взносам за 2021 год ИФНС приняла решение о доначислении НДФЛ 858 тыс. руб., штрафа 42 и 369 тыс. руб., пени 127 тыс. руб., и страховых взносов в размере 1.4 млн. руб., пени по ним 1.4 млн. руб.

А что случилось?

Общество в проверяемый период осуществляло деятельность по погрузке-разгрузке на территории заказчика. Для выполнения своих договорных обязательств компании требовались значительные трудовые ресурсы, восполнение которых было разрешено путём привлечения самозанятых в количестве 197 физлиц.

А что суд?

Из анализа условий данных договоров следует, что:

1) договоры оказания услуг носили не разовый, а систематический характер и заключались на год или до окончания календарного года,

2) сроки договоров не прописаны, отсутствуют документы о расторжении договоров,

3) в договорах об оказании услуг отсутствует конкретный объем работ,

4) формирование вознаграждения за фактически отработанный объем оказанных услуг, что противоречит правилам вознаграждения по договорам гражданско-правового характера,

5) акты об оказании услуг у общества отсутствуют, сторонами договора они не составлялись.

Материалами камеральных проверок подтверждаются следующие обстоятельства:

1) общество распределяло работников по местам выполнения работ/оказания услуг;

2) договоры, заключаемые с самозанятыми, носят периодический характер, с выплатой дохода несколько раз в месяц (ежемесячно) за предоставляемые услуги;

3) допросы свидетелей показали, что когда они обращались к обществу по имеющимся вакансиям, их побуждали регистрироваться в качестве налогоплательщика НПД и только после этого заключались договоры об оказании услуг;

4) именно общество производило контроль за самозанятыми, инструктаж работников, обеспечивало их СИЗ. Общество возмещало самозанятым стоимость прохождения медицинской комиссии для получения санитарной книжки, а также стоимость спец.одежды;

5) общество позиционирует себя как работодатель, осуществляя, по сути, все его функции, гарантируя своим сотрудникам безопасность при выполнении работ, выполнение трудового и налогового законодательства; обеспечивая своих сотрудников необходимыми документами, формой, а также обучая своих сотрудников, что подтверждается, в том числе, информацией, размещенной сайте;

6) при прекращении получения денежных средств от общества подрядчики в большинстве случаев снимались с учета;

7) формирование вознаграждения за фактически отработанные дни (часы) противоречит правилам вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А46-2537/2023

Как обычно, закрепим прочитанное выводами: