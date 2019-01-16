За неоднократный отказ дистанционщика от командировки его можно уволить

На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. При этом сотрудник может отказаться от командировки, если для этого есть основания, предусмотренные ТК РФ или трудовым договором.

Если же работник отказывается ехать в командировку без уважительной причины (из-за нежелания, плохих условий проживания, маленьких суточных и т.п.), то работодатель вправе расценить это как неисполнение трудовых обязанностей. В этом случае работнику можно объявить замечание или выговор. А при повторном отказе от командировки без веских оснований работника можно и уволить.

Важно: если работник, отказавшийся ехать в командировку, в это время фактически выполняет трудовые обязанности, уволить его за прогул нельзя.

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