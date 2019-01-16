Давайте повторим признаки, по которым ФНС определит, что к вам пора в гости. Напомню, что каждый из перечисленных признаков сам по себе не несет угрозу вашей деятельности или благосостоянию.

1. В декларации по налогу на прибыль (или по УСН) вы показываете убытки из года в год, из периода в период.

2. Выявлены разрывы по НДС по результатам анализа полученных вами от поставщиков счетов-фактур.

3. Расходы растут быстрее, чем доходы.

4. Часто подаёте документы на возмещение НДС из бюджета.

5. Превышаете «безопасную долю» вычетов по НДС.

6. Делаете перечисление денег на счета физлиц, при этом НДФЛ и страховые взносы не платите.

7. Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой по региону.

8. Зарплата в компании ниже, чем МРОТ.

9. Переводите деньги со счетов организации на счета ИП, который является владельцем организации или является её руководителем.

10. Регулярно забываете отвечать на Требования, приходящие из ИФНС.

11. Сдаёте отчетность с опозданием.

12. Начисления по налогам есть, а платежей на ЕНС нет либо задерживаете.

13. Платежи в адрес самозанятых регулярные и с одной и той же суммой.

14. Отчетность по несколькими юрлицам и /или ИП, являющимся аффилированными , подается с одного IP-адреса.

15. Счета у аффилированных организаций и/или ИП в одном банке.

16. Родственники владеют организациями или открыли ИП, и осуществляют тот же вид деятельности, и они используют специальные налоговые режимы.

17. Бывшие сотрудники стали самозанятыми и организация начала с ними сотрудничать.

18. При приближении лимитов выручки для спецрежима прекращается приём выручки от реализации товаров, оказания услуг.

19. Снизилось количество сотрудников за последние несколько кварталов.

20. Неоднократное приближение к лимитам выручки.

Ну, достаточно вроде.