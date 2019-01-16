За непредоставление клиентом информации в рамках 115-ФЗ банк штрафовать не имеет права

«Локо-Банк» оштрафовал своего клиента за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов по запросу в соответствии с законом № 115-ФЗ.

Предприниматель направил в банк претензию по поводу безосновательного списания денежных средств, однако кредитная организация своим ответным письмом указала, что с её стороны каких–либо нарушений не допущено, в то время как предпринимателем не были представлены документы, запрошенные со ссылкой на антиотмывочный закон, в связи с наличием подозрений на осуществление истцом операций, обладающих признаками сомнительности. С

Суды трижды отказали предпринимателю в удовлетворении требований об отмене штрафа.

А Верхновный суд рассудил спор иначе.

Да, клиенты обязаны предоставлять банкам информацию, необходимую для исполнения ими требований 115-ФЗ.

Но условие договора банковского счета о совершении банком за повышенную плату операции с денежными средствами клиента, являющейся сомнительной в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, противоречит существу законодательного регулирования и является ничтожным.

Банк вправе относить сделки клиентов к сомнительным, что влечет определенные последствия, а именно приостановление соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств.

При этом право банка взимать комиссию за совершение расчетно–кассовых операций в повышенном размере в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в случае отнесения сделки клиента к сомнительным данным федеральным законом не предусмотрено.

Осуществление банком функций контроля по 115-ФЗ производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а не на основании договора с клиентом.

Такие функции банка не должны быть способом извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций с деньгами клиента.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-56514/2023