Уволился, затем отозвал свое заявление по телефону. А так можно?

Гражданин М, с ноября 2020 года работавший по основному месту работы в организации в отделе перевозок водителем, был уволен в декабре 2021 года с работы по пункту 3 части первой статьи 77 ТК РФ, т.е. по инициативе работника.

Считая увольнение незаконным, гражданин М через месяц после увольнения обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В обоснование иска гражданин М, ссылался на то, что за две недели до даты увольнения он подал работодателю заявление об увольнении по собственному желанию, которое впоследствии отозвал, уведомив работодателя о принятом решении посредством телефонной связи, однако был незаконно уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Указанными неправомерными действиями работодателя ему причинен моральный вред.

Требования гражданина М были удовлетворены: бывший работник восстановлен на работе, средний заработок в размере 106 тыс. руб. взыскан, моральный вред определен в сумме 10 тыс. руб., расходы на представителя 25 тыс. рублей определены, пошлина 4 тыс. руб. в доход местного бюджета взыскана.

Апелляционным определением решение первой инстанции отменено, гражданину М в претензиях к обществу отказать.

Кассация определение апелляции отменила и дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, ибо судом была учтена нетрудоспособность истца, препятствовавшая последнему отозвать заявление об увольнении в письменном виде или посредством электронной почты, или мессенджеров. Судом дана неверная оценка показаниям свидетелей относительно отзыва истцом заявления об увольнении, и кроме того, апелляционное определение не содержит выводов по доводам истца о выплате заработной платы не в полном объеме, что, по мнению истца, явилось причиной составления заявления об увольнении.

Апелляционным определением решение первой инстанции оставлено без изменения.

Кассация оставила решение апелляционной инстанции без изменения. Действия компании были признаны неправомерными и сотрудника восстановили на работе. Работник, будучи на больничном, он не может отозвать заявление об уходе письменно, или по электронной почте, или в мессенджере.

💡Для любителей почитать первоисточник: Определение 3 КСОЮ от 30.10.2023 № 88-21630/2023 по делу № 2-1461/2022