Снятие наличных с расчетного счета может обернуться доначислениями НДФЛ

А я лишь выкладываю свои разборы судебной практики. Никаких домыслов, фантазий и накручиваний. Показываю, как не надо делать и как надо.
Решили сэкономить на комиссии банку за расчетно-кассовое обслуживание?
Или хотите не платить НДФЛ с дивидендов, выгоняя со счетов десятки миллионов за год?
Снимаете деньги с одним назначением платежа, а по факту тратите на другое?
Смотрите, что из этого может получиться.
Жило-было ООО. Основным видом деятельности у него была аренда и управление собственной недвижимостью, применяло упрощенку. ИФНС провела камеральную проверку уточненных расчетов по НДС за полугодие 2020- год 2021. Начисления в документе были только одному физлицу – руководителю компании. В ходе камеральных налоговых проверок, проанализировав представленные банком выписки о движении денег по расчетному счету общества, инспекция установила, что за проверяемые периоды компания сняла с назначением «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» почти 18 миллионов рублей. А где НДФЛ? Нет НДФЛ.
Доводы общества об ошибочной формулировке назначения платежа, что привело к отображению некорректной расходной операции, о фактическом направлении директором общества денежных средств на другие цели, в частности, на погашение обязательств договору займа и на хозяйственные нужды, судами не были приняты. Деньги по договору займа на счета компании ранее не поступали, а приходники, оформленные на прием 25 миллионов рублей в кассу как заемные средства, не представлены.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А73-4045/2023 (Хабаровский край)
Вы — бухгалтер? Покажите это решение суда руководителю.
Вы — владелец компании? Попросите бухгалтера показать вам остаток по счету 71 и карточки счетов, на которых отражаются операции по предоставленным и полученным займам.
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