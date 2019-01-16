Снятие наличных с расчетного счета может обернуться доначислениями НДФЛ

«Наташ, хватит кошмарить. Тебя уже невозможно читать», — пишет мне давний читатель. Ну, почитайте «Анну Каренину» или Аргументы и Факты. Если хочется про котиков, то у нас есть замечательный чат. Я вам больше скажу: если вы считаете, что всё то, о чем я пишу, - кошмар, то проблема не во мне.

А я лишь выкладываю свои разборы судебной практики. Никаких домыслов, фантазий и накручиваний. Показываю, как не надо делать и как надо.

Решили сэкономить на комиссии банку за расчетно-кассовое обслуживание?

Или хотите не платить НДФЛ с дивидендов, выгоняя со счетов десятки миллионов за год?

Снимаете деньги с одним назначением платежа, а по факту тратите на другое?

Смотрите, что из этого может получиться.

Жило-было ООО. Основным видом деятельности у него была аренда и управление собственной недвижимостью, применяло упрощенку. ИФНС провела камеральную проверку уточненных расчетов по НДС за полугодие 2020- год 2021. Начисления в документе были только одному физлицу – руководителю компании. В ходе камеральных налоговых проверок, проанализировав представленные банком выписки о движении денег по расчетному счету общества, инспекция установила, что за проверяемые периоды компания сняла с назначением «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» почти 18 миллионов рублей. А где НДФЛ? Нет НДФЛ.

Доводы общества об ошибочной формулировке назначения платежа, что привело к отображению некорректной расходной операции, о фактическом направлении директором общества денежных средств на другие цели, в частности, на погашение обязательств договору займа и на хозяйственные нужды, судами не были приняты. Деньги по договору займа на счета компании ранее не поступали, а приходники, оформленные на прием 25 миллионов рублей в кассу как заемные средства, не представлены.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А73-4045/2023 (Хабаровский край)

Вы — бухгалтер? Покажите это решение суда руководителю.

Вы — владелец компании? Попросите бухгалтера показать вам остаток по счету 71 и карточки счетов, на которых отражаются операции по предоставленным и полученным займам.