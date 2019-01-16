Странное дело о дроблении: налоговая не смогла доказать, что от лица 5 компаний действовала в реальности одна

Группу компаний, состоящую из 5 юрлиц, не всегда можно объединить в одну, вменив ей дробление. Суд может принять во внимание тот факт, что виды деятельности основного общества и остальных четырех полностью не совпадают.

И показания свидетелей, указывающие на то, что компании осуществляют разные виды деятельности, тоже будут приняты во внимание, а вот ответы вроде «не помню, не видел, не знаю» будут наоборот не приняты к сведению. Несмотря на то, что общество и спорные организации находились в здании по одному адресу, это не будет указывать суду на дробление, ибо фактически их офисы были расположены в разных кабинетах. Отсюда и один ip-адрес тоже будет не признаком дробления, а обычным делом для компаний, офисы которых в одном пространстве. А совпадение используемых обществами для управления расчетными счетами и представления отчетности одного IP-адресов и телефонов для связи ввиду наличия у них одного и того же руководителя не является доказательством каких-либо злоупотреблений со стороны данных организаций.

Одинаковый состав участников и руководителей также не подтверждает отсутствие самостоятельной деятельности данных организаций и не является основанием для консолидации их доходов. Спорные организации несли расходы по своей деятельности. И заключенные обществами контракты по 44-ФЗ с одними и теми же заказчиками тоже не являются признаком дробления, ибо договоры заключены по итогам процедур закупки.

Читаю решение суда и хочется глаза протереть, ибо не-ве-рю, что такое может быть.

Суд также отметил противоречия в позиции ИФНС по заключенным госконтрактам. Так, в решении инспекции одновременно содержатся как выводы об отсутствии у общества возможности исполнить обязательств по заключенным им контрактам ввиду отсутствия необходимых производственных ресурсов, так и о фактическом самостоятельном выполнении обществом всех обязательств по контрактам, заключенным им и спорными организациями.

По выводам ИФНС в части доначисления страховых взносов и НДФЛ с сумм выплат с карты физлица (руководителя компании) денег физлицам, привлеченным без официального трудоустройства , суд отметил, что в ходе налоговой проверки не были установлены конкретные физические лица и организации их привлекавшие, а также суммы выплаченных такими организациями доходов. Само по себе совершение выплат с банковской карты руководителя общества не свидетельствует о совершении платежей именно от имени общества и в связи с выполнением физическими лицами работ для общества.

В ходе выездной проверки допрошено 119 свидетелей.

По подотчетным деньгам, выданным руководителю и не возвращенным обществу суд тоже «проехался» весьма сурово: подотчетные денежные средства считаются доходом подотчетного лица и подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ только в случае отсутствия доказательств, подтверждающих их расходование подотчетным лицом. А расчеты руководителя с обществом по договорам займа подтверждены подписанным актом сверки, оборотно-сальдовыми ведомостями.

В дополнение к выводам ФНС суд первой инстанции указал, что в отношении руководителя общества расследуется уголовное дело по ст. 199 УК РФ. Он даже в розыск был объявлен, ибо уклонялся от явки по вызову следователя. Предварительным расследованием по уголовному делу установлено, что директор общества, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, используя схему «дробления» бизнеса, участниками которой также являлись 4 спорных организации, представила в налоговый орган налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций, расчеты по страховым взносам за 2016- 2018 гг., в которые внос заведомо ложные сведения. В раках этого уголовного дела установлено, что в одном помещении обнаружены документы всех компаний, их печати, бухгалтерские базы всех компаний.

НО суд второй инстанции отменил решение первой, кассация согласилась с апелляцией, а ВС РФ сухо отказал ИФНС в удовлетворении её требований. И 4500 рублей судебных расходов компании возместить за счет средств госбюджета.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А52-2244/2021 (Псковская область)

Мой комментарий: ничего не понимаю.