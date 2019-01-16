О мерах, которые помогут вам отстоять право на расходы по договору об оказании услуг

Главное, что предпринимателю необходимо помнить при заключении договора об оказании услуг, - это деловая цель. Без явной деловой цели налоговики признают договор фиктивным и уберут его стоимость из расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (или УСНО).

Для того, чтобы показать и доказать деловую цель, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Иметь деловую переписку (в электронном виде, письменно) с потенциальным исполнителем, а также распоряжения, служебные записки или иные внутренние документы, электронную переписку, где сотрудники обосновывают необходимость заключения договора.

Я при выборе поставщика услуг всегда сначала переписываюсь с кандидатом. А если инициатива заключения договора исходит от сотрудников, то прошу в электронном письме указать несколько причин, которые позволят мне понять важность заключения договора.

2. Проверить контрагента через электронные сервисы налогового ведомства, ФССП, картотеку Арбитражного суда на предмет возможного отнесения контрагента к фирмам-однодневкам.

Мы делаем это через оператора, с которым заключён договор на передачу данных в ФНС.

3. Получить у контрагента данные о сотрудниках, количество которых может свидетельствовать о том, что компания в состоянии оказывать соответствующие услуги. Это можно сделать, попросив у контрагента выписку из штатного расписания или вписать в договор список сотрудников, которые выполняют те или иные обязанности по договору с указанием их адресов электронной почты, должностей и номеров телефонов.

Если услуги нам будут оказаны не а электронном виде, то в договор всегда вношу данные об ответственных лицах с контактами.

Такое же правило и для договоров, по которым мы оказываем услуги.

4. Если сумма договора об оказании услуг превышает размер, сумма НДС в которой для вас является весомой с точки зрения возможной потери, запросите у контрагента справку из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Напомню, что какие бы меры вы не предпринимали для защиты своих интересов перед лицом ФНС, будьте готовы к судебным издержкам, т.е. к защите права на признание расходов в суде. Расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены.

Если услуга не может быть оказана без личного контакта, то должно быть подтверждение встречи.

Если услуга предоставляется электронно, то у вас должны быть логины, пароли и ссылки на сайты и иные ресурсы, к которым вы подключились.

При отсутствии у исполнителя официально подтверждённых ресурсов для оказания услуг обратите внимание на условие в договоре, по которому он может привлекать третьих лиц.