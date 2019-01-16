Кому отдать трудовую книжку при увольнении сотрудника?

Допустимо ли передать сотруднику трудовую книжку через одного из действующих сотрудников при условии, что уволившийся даст расписку в получении уведомления о вручении?

Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием сотрудника либо его отказом от их получения, работодатель обязан действовать по одному из следующих вариантов:

- направить бывшему сотруднику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте,

- направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки, и он не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении.

💡Для любителей почитать первоисточник: ст. 84.1 ТК РФ, письмо Минтруда от 16 ноября 2022 г. № 14-2/ООГ-7143.

Итог: если сотрудник не может сам забрать трудовую книжку, направьте уведомление по почте. Дальше уже не ваше дело, что будет делать с этой информацией бывший сотрудник.