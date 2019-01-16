Папа, сын, ИП-управляющий, торговые дома на спецрежимах

Выездная за 2018-2020 годы. Итоговое решение третьей инстанции сформировано в октябре 2024 года. На кону 120 миллионов рублей в виде доначислений по налогам, пени и штраф.

1. Торгующая организация на ОСН, ООО-торговый дом на УСН, ИП-торговый дом на ЕНВД/ПСН, ИП- управляющий (занимал ранее должность коммерческого директора).

2. Учредители – два брата (50.5 и 48.5%) и третье лицо с долей 1%, которое к проверяемому периоду вышел из состава участников.

3. Торговый дом получает отсрочку 60 календарных дней, остальные покупатели получают товар по 100% предоплате.

4. Контакты одинаковые.

5. Цена на товар отличается на сумму НДС.

6. Задолго до проверяемого периода торговый дом-ИП являлся сотрудником проверяемой организации.

7. Торговый дом-ИП приобретал все 100% товаров у проверяемой организации.

8. Как только спецрежимник приближался к лимиту по УСН, отгружать начинали через проверяемую компанию, с нового года возобновляли отгрузки от торгового дома-ИП.

Против этих признаков дробления устоять не получилось. Плюс зарплатные налоги с дохода ИП-управляющего платить.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-9666/2023