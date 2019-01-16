Папа, сын, ИП-управляющий, торговые дома на спецрежимах

1. Торгующая организация на ОСН, ООО-торговый дом на УСН, ИП-торговый дом на ЕНВД/ПСН, ИП- управляющий (занимал ранее должность коммерческого директора).
2. Учредители – два брата (50.5 и 48.5%) и третье лицо с долей 1%, которое к проверяемому периоду вышел из состава участников.
3. Торговый дом получает отсрочку 60 календарных дней, остальные покупатели получают товар по 100% предоплате.
4. Контакты одинаковые.
5. Цена на товар отличается на сумму НДС.
6. Задолго до проверяемого периода торговый дом-ИП являлся сотрудником проверяемой организации.
7. Торговый дом-ИП приобретал все 100% товаров у проверяемой организации.
8. Как только спецрежимник приближался к лимиту по УСН, отгружать начинали через проверяемую компанию, с нового года возобновляли отгрузки от торгового дома-ИП.
Против этих признаков дробления устоять не получилось. Плюс зарплатные налоги с дохода ИП-управляющего платить.
🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-9666/2023
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