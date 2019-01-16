Вывод розницы в отдельное юрлицо не является дроблением

Проверяемая организация (производит колбасу) применяет ОСН, одно взаимозависимое юрлицо (магазины) – ЕНВД, второе (аренда) - УСН. Деятельность всех трех признана дроблением по результатам выездной проверки. Этот факт и послужил основанием для обращения налогоплательщика в суд.

У каждой компании свой персонал, отдельные расчетные счета, обособленные расходы, раздельный бухгалтерский учет, никто из допрошенных не сказал, что работал в какой-либо из организаций фиктивно.

Отсутствие ведения розничных продаж производимой продукции позволило проверяемому налогоплательщику достигать несколько разумных экономических целей, а именно давала возможность обществу не отвлекать средства на содержание торговых точек (аренда помещений, покупка торгового оборудования и иные сопутствующие платежи), а также на содержание персонала, занимающегося розничной продажей (заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды), не снижать налоговую нагрузку при исчислении налога на прибыль общества, избежать возникновения дополнительных убытков.

Итог: трижды поддержать налогоплательщика.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А54-9177/2021